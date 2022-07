Danno parentale, da Milano le nuove tabelle per i risarcimenti: sistema a punti

I punti chiave Il percorso

Sono pronte le nuove Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riformate per adeguarsi al sistema “a punti” indicato dalla Cassazione. Elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, sono state infatti pubblicate il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Milano. Si tratta di una rivisitazione dei criteri e del meccanismo precedentemente in uso per risarcire il danno subito dai congiunti di una persona deceduta per l’azione di un terzo (in un sinistro stradale, per una errata prestazione sanitaria e ogni altra situazione illecita).

Ma pur a fronte di tale modifica strutturale si è cercato di confermare i livelli di risarcimenti finora garantiti, per dar continuità sostanziale alla Tabella precedente, da anni punto di riferimento per la maggioranza dei Tribunali.

La scelta di sostituire la precedente tabella di liquidazione con questa nuova è stata imposta dall’esigenza di adeguarsi alle indicazioni “di sistema” date a più riprese dalla Cassazione nel corso dell’ultimo anno. Indicazioni cristallizzate per la prima volta nella sentenza 10579/2021, secondo la quale il danno parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul «sistema a punti», che preveda «l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione».

Un’impostazione diversa rispetto a quella da anni in uso a Milano, che era stata strutturata non su criteri puntuali ma su ampie “forbici” di valore entro le quali il giudice poteva liberamente stabilire la propria liquidazione equitativa. Era quindi urgente intervenire per evitare che la tabella milanese – che ha garantito, nell’ultimo decennio, uniformità sull’intero territorio nazionale – venisse progressivamente disapplicata a favore della tabella del Tribunale di Roma, già rispondente al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione.

La questione è di grande rilevanza pratica, dal momento che la “vecchia” tabella dell’Osservatorio di Milano (nella versione aggiornata nel 2021) ha sino a oggi costituito la regola utilizzata in circa l’80% dei Tribunali civili per risarcire il danno da sofferenza per la perdita (o la compromissione) del rapporto parentale. Per preservare questo suo ruolo, la nuova tabella ha cambiato struttura cercando, comunque, una concreta continuità liquidativa rispetto al passato: il sistema a punti è stato infatti costruito avendo cura di non disattendere i valori finali dei risarcimenti espressi in precedenza, e dunque cercando di coniugare la nuova regola aritmetica con risultati liquidativi coerenti con la casistica risarcitoria degli ultimi anni, ottenuti vagliando cospicui precedenti giurisprudenziali (circa 600 sentenze).