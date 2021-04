Danone, il cambio al vertice non è dipeso solo dai corsi azionari

3' di lettura

In questi giorni si è diffusa la notizia che Danone, multinazionale del settore alimentare, taglierà entro l’anno 1.850 posti di lavoro in tutto il mondo. Per alcuni si tratterebbe dell’ennesima conferma che nel gruppo francese il profitto è tornato a essere l’unica indiscutibile bussola, dopo la rimozione a metà marzo dell’amministratore delegato Emmanuel Faber, protagonista di una stagione manageriale particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Sbaglierebbe, però, chi sancisse frettolosamente la vittoria dell’etica del solo profitto ai danni di un capitalismo più attento a tutti gli stakeholder coinvolti.

I fatti, prima di tutto. I tagli di cui si ha notizia sono un po’ più contenuti di quelli già previsti dallo stesso Faber alla fine dello scorso anno. Inoltre la fuoriuscita del manager dall’azienda merita una riflessione ponderata. Un gruppo di fondi attivisti (Artisan Partners e Bluebell Capital Partners, in possesso del 6% del capitale di Danone) ha lanciato un attacco che ha portato alla rimozione di Faber, accusato di «non avere trovato il giusto equilibrio tra creazione di valore per gli azionisti e sostenibilità».

Danone effettivamente rappresentava un potenziale target per i fondi attivisti. Tali fondi attaccano imprese che hanno una governance debole e performance non ottimali. Il loro obiettivo è sostituire il management, rafforzare la governance e migliorare la performance azionaria. Non appena il valore azionario sale, liquidano il loro investimento conseguendo un capital gain di breve periodo.

La performance azionaria di Danone fino alla fine del 2019 è stata di fatto allineata a quella di imprese similari (come Unilever e Nestlè), poi ha iniziato a divergere – e non di poco – con un calo di circa il 30% nel corso dell’ultimo anno. Vari motivi spiegano la perdita di competitività nei confronti dei concorrenti: la differente composizione settoriale (Danone non vende prodotti per l’igiene, Unilever sì), i risultati negativi del business dell’acqua imbottigliata (la pandemia da Covid-19 ha ridimensionato il canale della ristorazione) e della divisione prodotti per bambini in Cina (per il decremento delle nascite e lo spostamento dei consumi

verso prodotti locali), l’aumento dei costi di trasporto e delle materie prime.

Inoltre, con riferimento alla governance, Faber era amministratore delegato dal 2014 e presidente del consiglio di amministrazione dal 2015. L’unione dei due ruoli è una pratica sempre più invisa agli investitori perché alloca un potere eccessivo a una sola persona. Dopo vari tentennamenti, Faber aveva accettato di rimanere come presidente, cedendo la posizione di amministratore delegato. Tuttavia i cambiamenti proposti da Faber – la nomina di un ex manager come vice presidente e di un consigliere a lui vicino come lead independent director – sono stati interpretati come il tentativo di continuare a governare la società dalla sua posizione di presidente, intaccando ulteriormente il sostegno degli investitori di lungo termine nei suoi confronti.