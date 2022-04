Danone entra nel mirino di Lactalis: la Borsa crede al maxi polo del latte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Danone vola sull’Euronext Paris, spinta dagli ottimi risultati della trimestrale (oltre le aspettative degli analisti), ma soprattutto da un mercato che sogna una maxi-operazione di aggregazione targata Lactalis per creare un supercampione dell’agroalimentare francese. Si tratta di un’acquisizione che permetterebbe alla multinazionale casearia, che in Italia controlla gli asset dell’ex Parmalat ma anche Galbani, di integrare in maniera complementare il portafoglio in una gamma di prodotti «healthy...