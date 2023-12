Danone in rialzo a Parigi dopo la vendita del marchio Michel et Augustin a Ferrero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le trattative esclusive con il gruppo Ferrero per la vendita del marchio di biscotti e yogurt Michel et Augustin sostengono il titolo Danone a Parigi. Le quotazioni del gruppo registrano una delle migliori prestazioni sul CAC 40.

Nel dettaglio, la società ha annunciato i negoziati con Cth Invest, holding belga che fa capo al colosso italiano della Nutella. Non sono stati rivelati dettagli finanziari del deal allo studio. «Michel et Augustin è un marchio molto apprezzato ma non corrisponde alle priorità di investimento definite dalla nostra strategia Renew Danone», ha commentato il direttore generale aggiungo Juergen Esser.

Danone aveva acquisito il 40% di Michel et Augustin nel 2016, prima di salire al 100% del capitale nel 2020. «La conclusione della transazione dovrebbe avvenire nei prossimi mesi», ha aggiunto Danone, mentre Ferrero da parte sua ha notato che «l'operazione rafforzerebbe la presenza dell'ecosistema Ferrero in Francia».