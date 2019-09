Dante 2021: Botticelli e il commento visivo alla «Commedia»

2' di lettura

Si svolgerà a Ravenna, dall'11 al 15 settembre, la IX edizione del festival «DANTE 2021»: incontri e spettacoli nei luoghi danteschi della città. Ravenna si popolerà di studiosi, artisti, giornalisti, attori e musicisti. In questo articolo Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana, anticipa il suo intervento (domenica 15 settembre, ore 11, Casa Matha) sul tema «Botticelli lettore e interprete della Commedia» (www.dante2021.it)



Sandro Botticelli (1445-1510) si era accostato a quel monumento che era in Firenze la Divina Commedia già prima che la Signoria desse il via all'impresa di un commento illustrato al poema che, affidato per la parte testuale al grande umanista Cristoforo Landino, doveva dotare il principato mediceo di un modello esemplare di virtù civiche e tradizioni culturali elevatissime se non addirittura classiche.



La prestigiosa edizione doveva riflettere comunque la potenza e il prestigio di Firenze e dei Medici proprio attraverso quel magistero del suo più illustre (benché un tempo disamato ed esiliato) cittadino, che poteva risultare molto efficace grazie a una sorta di itinerario nel mezzo delle immagini di tutti i canti.

Pare che alcuni disegni preparatori a questa illustrazione del poema fossero stati effettivamente messi in carta da Botticelli, poi però abbandonati e ripresi da altri pittori o incisori ad uso della progettata edizione: quella che vide la luce nel 1481, producendo immediatamente una straordinaria sequenza di copie illustrate del poema che ancora parlano dell'enorme fortuna di Dante nella civiltà visuale dell'Umanesimo e del Rinascimento.

Fatto sta che successivamente l'artista si dedicò all'esecuzione di un diverso eppur ben più leggendario insieme di disegni per il poema dantesco – quasi tutti conservati oggi e divisi tuttavia fra il Kupferstichkabinett di Berlino e la Biblioteca Vaticana – dal quale emerge un progetto che fu condiviso con alcuni straordinari dipinti botticelliani quali La Calunnia di Apelle, Pallade e il Centauro o la stessa Primavera.