Dante Labs brinda al sesto posto dei Leader della crescita 2023

Democratizzare l’accesso alla genomica avanzata. Ovvero dare la possibilità a un numero sempre maggiore di persone di conoscere il proprio Dna. È stato questo l’obiettivo che ha portato alla nascita di Dante Labs, startup dell’Aquila che è passata da 9 a 133 dipendenti dal 2018 al 2021, conquistando il sesto posto nella lista dei Leader della crescita 2023 realizzata da Statista e dal Sole 24 Ore. In pochi anni, la società abruzzese si è affermata a livello europeo e ha clienti (pazienti, cliniche e aziende di biotecnologia) in 97 paesi del mondo.

«Abbiamo puntato in alto: volevamo diventare leader globali nel mercato dei test genomici. E abbiamo lavorato da subito per raggiungere questo obiettivo ambizioso - ha detto Andrea Riposati, Ceo di Dante Labs che insieme al suo ex compagno di liceo Mattia Capulli, Chief Scientific Officer, ha dato vita nel 2016 al progetto. I due si sono ritrovati a New York dopo aver intrapreso percorsi universitari diversi, da lì la decisione di tornare in Abruzzo con l’idea ambiziosa di diventare leader mondiale nell’informazione genomica e nella medicina di precisione. E già a distanza di un anno dal lancio Dante Labs raggiunge il 2% del mercato mondiale di sequenziamento del genoma umano, mentre nel 2019 i due fondatori vincono il premio EY come “migliori imprenditori dell’anno”. Nel 2020, con lo scoppio della pandemia, Dante Labs si evolve e si espande spostando parzialmente le proprie tecnologie sull’emergenza sanitaria in corso, diversificando i programmi di screening e test Covid-19. E sempre nella diagnostica, la Società è provider del test prenatale non invasivo (Nipt) e nell’oncologia di precisione.

Fiore all’occhiello dell’azienda resta la piattaforma genomica proprietaria, basata su intelligenza artificale e machine learning capace di integrare e ottimizzare tutte le risorse e le informazioni creando anche importanti sinergie per una serie di stakeholder: clienti, pazienti, organizzazioni e aziende farmaceutiche. E a maggio di quest’anno, Dante Labs ha annunciato una nuova biosimulazione basata sul genoma e progressi significativi nel suo programma per la scoperta di farmaci. In particolare, la Società ha lanciato quattro nuovi programmi farmacologici in co-sviluppo con partner esterni, in Covid, oncologia, malattie degenerative e rare. Dante Labs collabora tra l’altro con associazioni internazionali e advocacy group (come la Fondazione Renato Dulbecco e la Cambridge Cancer Genomics e Nonacus) per trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita dei pazienti.