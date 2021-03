Dare o meno i ticket fa la differenza sui conti

Il punto chiave

Ai lavoratori agili spetta il buono pasto? Il tribunale di Venezia (sentenza 1069 dell’8 luglio 2020) ha stabilito che agli smart workers dipendenti del Comune non spettasse il buono pasto perché per la Cassazione è una agevolazione di tipo assistenziale e non retributivo. Sia per le aziende sia per la Pa, l’erogazione (o meno) dei buoni pasto comporta spese (o risparmi) rilevanti.

Le soluzioni

Ai lavoratori agili del settore assicurativo il buono pasto è riconosciuto. Nel Ccnl legno-arredo è previsto per chi è in telelavoro. La Regione Lazio, che l’anno scorso ha messo in smart working la quasi totalità dei 4.500 dipendenti, non lo riconosce.