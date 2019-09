Dasit Group investe 10 milioni a Ferrara Impianto leader in Europa nelle cappe per laboratori di Ilaria Vesentini

Dieci milioni di euro di investimento, 10mila metri quadrati di fabbrica domotica 4.0 autosufficiente dal punto di vista energetico e all'avanguardia per automazione, che integra tutti i processi produttivi dalla lamiera d'acciaio al collaudo, con una capacità produttiva di 3mila pezzi l'anno (triplicata rispetto al precedente sito) in grado di raddoppiare ulteriormente nei prossimi anni: sono i numeri del nuovo stabilimento di cappe, cabine e freezer per laboratori di ricerca del marchio Faster, inaugurato nell’ex area Sipro di Ferrara dalla capogruppo milanese Dasit, dal 1982 sinonimo di soluzioni e strumentazioni per il pharma e l'industria.

Il rapporto con il territorio

«Abbiamo iniziato a bonificare l'area tre anni fa e se non fosse stato per l’aiuto del sindaco la burocrazia ci avrebbe fermato prima di arrivare al taglio del nastro. Questo però è un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo scelto di andare controcorrente rispetto alle scelte globali dei nostri competitor che hanno delocalizzato in Paesi a basso costo e, grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna, abbiamo creato una fabbrica ad altissima efficienza internalizzando tutte le fasi di lavorazione: carpenteria, verniciatura, assemblaggio, test, collaudo». Così il presidente di Dasit Group, Angelo Fracassi, spiega la scelta di puntare su Ferrara per rispondere alla domanda internazionale in forte crescita per le attrezzature da laboratorio made in Italy (l’85% del business è export in oltre 80 Paesi). Faster è oggi il terzo player al mondo nella nicchia, dietro al numero uno americano e a un big di Singapore.

Il modello del distretto di Mirandola

«Il modello cui preferiamo ispirarci è il vicino distretto biomedicale di Mirandola, diventato il secondo hub in Europa per la creatività e l'intraprendenza contagiosa di un uomo come Veronesi e per la capacità di fare sistema attirando multinazionali», ricorda Fracassi, past president di Assobiomedica (oggi Confindustria Dispositivi medici) che, affiancato dalla seconda generazione, guida un gruppo di 550 dipendenti, con 140 milioni di euro di fatturato consolidato e fabbriche in Italia, Francia e Spagna. Partito da Cornaredo 37 anni fa con la commercializzazione di diagnostica in vitro (Dasit), Fracassi ha fondato due anni dopo a Ferrara Faster, per la produzione di cappe, cabine e freezer da laboratorio (i clienti spaziano da università e ospedali all'industria ottica e alimentare), una controllata da 15 milioni di euro di fatturato e 90 addetti. Ed è via via cresciuto tramite M&A, tra cui nel 2013 la grossa acquisizione della Carlo Erba Reagents, che si occupa anche della distribuzione nel mondo delle tecnologie realizzate a Ferrara.

«È grazie ad aziende come Faster, che in cinque anni ha aumentato di un terzo il suo fatturato e ha quasi raddoppiato gli addetti, che l’Emilia-Romagna è oggi la prima regione in Italia per export e crescita del Pil, la seconda in Europa per surplus commerciale e uno dei primi poli occidentali nel biomediale», sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, inaugurando il nuovo sito. E annunciando che entro Natale sarà convocata la conferenza del servizi per la Cispadana, l’autostrada regionale che dopo 35 anni di promesse dovrebbe diventare cantiere nel 2020 e nel giro di quattro anni garantire un collegamento veloce tra la Bassa Modenese e la Ferrara Mare fino al Brennero e da qui all’Europa.