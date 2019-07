Daspo 5-10 anni per recidivi per violenze durante partite

Non meno di 5 anni e non più di 10: è la durata del Daspo, cioé il divieto di accedere a manifestazioni sportive, che si applica ai responsabili recidivi di violenze durante partite e altri eventi sportivi. In un altro emendamento approvato è prevista inoltre la possibilità di ricorrere ai lavori socialmente utili per i diffidati, fin dalla prima violazione.