Daspo di cinque anni per gli insulti razzisti a Lukaku: è discriminazione

Costano cinque anni di Daspo gli insulti razzisti e i versi gutturali rivolti al giocatore dell’Inter Romelu Lukaku, in occasione della partita di coppa Italia, giocata contro la Juventus. Gli “apprezzamenti” - che la Cassazione, bolla chiaramente come discriminazione razziale - erano esplosi soprattutto dopo il rigore segnato dall’attaccante, classe ’93. Il ricorrente, dopo aver tentato di negare di far parte del branco dei razzisti che avevano insultato il calciatore belga, aveva puntato il dito proprio contro il campione reo, a suo dire, di aver provocato il pubblico, comportamento ignorato dal questore che aveva punito lui, imponendogli l’obbligo di presentarsi per cinque anni nella questura del luogo della sua residenza, al termine del primo tempo di ogni incontro di calcio della Juventus.

Non conta la buona condotta nella vita

Non passano neppure le lamentele del ricorrente sulla sua buona condotta nella vita e sull’impatto che la restrizione avrebbe avuto sul suo lavoro: un’attività commerciale con un maggior afflusso proprio di sera durante le partite di calcio.

Quanto al lavoro svolto i giudici avevano avuto modo di esaminare una busta paga e una visura camerale, troppo poco per stabilire l’incidenza della misura in determinati giorni o orari. Né la pericolosità sociale specifica che incide sull’ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive posta alla base della misura, può essere esclusa solo in considerazione di una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali. Senza contare che il curriculum dell’imputato non era proprio immacolato, visto che era già stato colpito da un Daspo.

L’intervento del presidente della Fgci

La Cassazione ricorda anche che neppure il proscioglimento dal fatto-reato che ha fatto scattare il semaforo rosso per l’ingresso nello stadio, è sufficiente a far decadere in automatico il provvedimento, a meno che la formula sia “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”. E non era questo il caso.

I giudici di legittimità respingono al mittente la tesi della difesa, secondo la quale la motivazione sulla pericolosità e sull’urgenza della misura, si fondava soprattutto sul clamore mediatico della vicenda per la diffusione delle immagini. La Corte chiarisce invece che ad essere punita sono stati solo gli insulti a sfondo razziale pronunciati da un gruppo di tifosi. In quell’occasione lo stesso Lukaku aveva pagato un prezzo. La sua esultanza era stata, infatti, interpretata dall’arbitro come una provocazione verso il pubblico. Fraintendimento che aveva portato ad una squalifica del giocatore nerazzurro. Un provvedimento contro il quale l’Inter aveva fatto inutilmente ricorso, affidando poi ad un comunicato il suo dispiacere «nel prendere atto che la vittima sia l’unico colpevole». A mettere un punto ad una vicenda paradossale era stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che aveva passato un colpo di spugna sulla squalifica del vincitore della Coppa italia di quest’anno, dando finalmente un peso agli «inequivocabili insulti razzisti» che aveva subìto e sottolineando «l'impegno dell’ordinamento sportivo nella lotta ad ogni forma di razzismo». Lo stesso impegno che ciascuno deve assumersi ogni giorno per costruire una società e un’Europa autenticamente antirazzista.