Daspo ai consulenti archiviato ma le sanzioni restano di Rosanna Acierno

Anche senza Daspo i commercialisti, corresponsabili di illeciti in campo fiscale sono già soggetti a sanzioni penali e amministrative. Prima ancora di eventuali e nuovi provvedimenti, la legge e la giurisprudenza di legittimità hanno, infatti, delineato con precisione i contorni della responsabilità dei professionisti.

La Cassazione ha più volte ravvisato in capo al professionista una responsabilità non solo civilistica (in caso, ad esempio, di conteggio di contributi previdenziali non spettanti), ma anche penale. In particolare, responsabilità anche penali, in concorso con il cliente, sono state configurate per i reati tributari di indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta e bancarotta fraudolenta quando il commercialista ha dato intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del delitto, agevolandone la condotta ovvero inducendola con un proprio comportamento cosciente e volontario.

In particolare, la Corte Suprema ha ravvisato varie fattispecie di concorso del professionista nei delitti tributari, soprattutto nei casi in cui il consulente abbia coadiuvato il cliente nell’approntare e realizzare atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute o abbia supportato fattivamente il proprio cliente nel predisporre una dichiarazione infedele o fraudolenta, consapevole di utilizzare documenti falsi ovvero attuando particolari espedienti – quali artificiose costruzioni societarie – per consentire allo stesso di evadere le imposte o conseguire un indebito rimborso (Cassazione, sezione penale, sentenze 1999/2018 e 39988/2012).

Ma affinché si configuri una responsabilità penale è necessario accertare il dolo, ovvero la volontà predeterminata che l’evento si realizzi.

La diligenza