Data analytics negli sport, un mercato da 3 miliardi di dollari

Anche il calcio ha intrapreso la strada della data analytics. La lettura di dati biometrici, di distanza e sforzo fisico sembrano già sorpassati. Nel 2021 ha fatto notizia il reclutamento da parte di Pep Guardiola del Manchester City di quattro astrofisici che si sono aggiunti allo staff degli analisti di dati. Il loro compito, attraverso un tipo di tecnologia 3D utilizzato dalle telecamere, sarà quello di tracciare e monitorare ogni azione dei singoli giocatori al fine di migliorarne il rendimento. Un tempo quello che facevano i preparatori atletici.

Una commistione tra scienza e sport che ha coinvolto, quest'anno, anche gli acerrimi rivali del Liverpool, che hanno collaborato con un'equipe di neuroscienziati tedeschi che hanno contribuito ad allenare i giocatori su alcuni aspetti specifici del gioco, tra cui i rigori. Negli allenamenti precedenti alla finale di Champions League la squadra di Klopp ha equipaggiato i giocatori con elettrodi che misurano l'attività elettrica del cervello, così da stabilire se sono “in the zone”, ovvero perfettamente concentrati rispetto a ciò che devono fare durante l'esecuzione di uno schema su angolo o punizione, o proprio su un calcio di rigore.

Con risultati sorprendenti: il Liverpool è la squadra di Premier League che ha segnato più gol su azione da palla inattiva (15 esclusi i rigori, di cui 11 da corner e quattro da punizione indiretta).

Un gioco di squadra, quello tra scienza e sport, che sembra aver centrato l'obiettivo e che, in modalità differenti, ha portato benefici per le squadre, i tifosi e l’industria in generale. «Più giro d'affari significa più dati generati, diffusi ed elaborati su differenti piattaforme. L'enorme mole di numeri e statistiche prodotta da diverse fonti ha bisogno di un sistema centralizzato di gestione: la data integration rappresenta il futuro per chi vorrà sfruttare al meglio questo enorme tesoro di dati e informazioni» afferma Francesco Borraccino, customer success manager di Primeur Group, azienda italiana di servizi di data integration presente in 28 paesi nel mondo.

Rimane centrale il flusso tra la gestione dei dati da parte delle due parti: chi produce i dati e chi li raccoglie interpretandoli. «Adottare una metodologia di data integration è estremamente vantaggioso», prosegue Borraccino. «Per evitare che i dati siano isolati dal mondo circostante, giocano un ruolo strategico le piattaforme di data integration, disaccoppiando chi produce i dati rispetto a chi li consuma. Una metodologia che – come avviene da noi - consente di suddividere il flusso business in tre fasi: raccolta dati provenienti da sensori o da applicazioni, aggregazione dati o elaborazione con algoritmi di intelligenza artificiale ed infine consegna dei dati derivati ad altre applicazioni, ove gli esperti di dominio (ingegneri meccanici, ingegneri elettronici, matematici ecc.) potranno ulteriormente analizzarli per fornire indicazioni, ad esempio ai piloti, per una strategia vincente».