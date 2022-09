Data4 annulla l’impatto ambientale dei propri centri

Data4Good ha quattro aree principali di attenzione: Data4 Environment per ridurre l’impronta ambientale e le emissioni dirette e indirette delle proprie attività; Data4 Innovation per promuovere la tecnologia digitale responsabile, in collaborazione con l’ecosistema di clienti e fornitori di servizi del gruppo; Data4 Community per contribuire alle sfide sociali e ambientali dei territori in cui si trovano i campus europei; Data4 People, un programma per proteggere la salute e la qualità della vita sul lavoro dei dipendenti e partner nei propri siti; per promuovere la diversità di genere e rafforzare lo spirito di squadra.

Il digitale pesa sull'ambiente

Mandare un messaggio whatsapp, una e-mail, effettuare una videochiamata, vedere un film su una piattaforma e anche solo non cancellare le mail non lette: sono solo alcuni esempi del forte impatto energivoro che il digitale ha sull'ambiente, cose a cui normalmente non pensiamo.

«Ogni giorno vengono spedite 340 milioni di mail – ci spiega Davide Suppia, Country Director e Vice President Sales di Data4 Italia, responsabile del coordinamento e della gestione di Data4 e del suo posizionamento in Italia – di cui l’80% va in spam. Ogni mail superiore ai 10 giga di contenuto butta nell’ambiente tra i 20 e i 30 grammi di Co2. Mettendo tutto insieme si tratta di un consumo di energia incredibile. Che ovviamente dobbiamo compensare».

Secondo GreenIT, il 4,2% dell’elettricità mondiale è consumata dal settore digitale, e di questo 4,2% il 30% è dovuto ai data center, che quindi sono responsabili dell’1%-1,5% del consumo mondiale. Nel 2019, nel mondo, sono state generate 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, con un aumento del 21% in cinque anni. Nel 2030 ci aspettano invece 74 milioni di tonnellate di rifiuti. Secondo uno studio di Capgemini, l’89% delle aziende ricicla meno del 10% del materiale informatico utilizzato e, stando a quanto dichiarato dallo United Nations Institute, nel 2019 solo il 17,4% dei rifiuti elettronici sarebbe stato riciclato.

Il numero di oggetti connessi dovrebbe raggiungere i 55,7 miliardi entro il 2025, di cui il 75% connesso a una piattaforma IoT. A livello dell’Unione Europea, uno studio ha calcolato che il consumo elettrico dei data center nell’UE27 passerà da 40 a 43 TWh all'anno tra il 2020 e il 2025. L'aumento più marcato si avrà per i server, il cui consumo passerà da 22 a 27 TWh/anno, seguiti dai locali di archiviazione (da 4,3 a 4,5 TWh/anno) e dalle reti (da 0,7 a 1,1 TWh). Il consumo elettrico degli impianti di raffreddamento e di altra natura, invece, scenderà, passando da 12 a 10 TWh all’anno. In Francia, sempre secondo GreenIT, nel 2021 il settore digitale sarebbe stato responsabile del 6,3% dei consumi di energie primarie e del 3,3% delle emissioni di gas serra e del 2,2% del consumo di acqua del territorio.