Datalogic, parte da M.D. il rilancio nella sensoristica Rilevata per 37 milioni l’azienda modenese di automazione industriale - L’ad Valentina Volta: «Puntiamo a creare un polo italiano, pronti a nuove acquisizioni» di Matteo Meneghello

Con un’operazione da 37 milioni di euro, Datalogic rileva i sensori industriali della M.D. Micro Detectors di Modena. Una scelta di campo per la società bolognese, quotata sul segmento Star e attiva nel settore dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale. L’obiettivo è rafforzarsi ulteriormente in quest’ultimo mercato. «Vogliamo diventare il principale polo italiano nell’ambito della sensoristica per l’automazione industriale» spiega l’amministratore delegato del gruppo, ...