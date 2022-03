Dati, automazione, customer experience: ecco come si sviluppa l’insurtech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato globale dei servizi assicurativi erogati in forma digitale dovrebbe crescere dai circa 8,1 miliardi di dollari nel 2021 ai 10,4 miliardi stimati per l'anno in corso, con una crescita annuale composita nell'ordine del 30% che porterebbe il giro d'affari complessivo dell'insurtech a sfiorare il tetto dei 30 miliardi di dollari entro il 2026.

Il Nord America rimane a tutt'oggi il bacino di domanda più importante mentre l'Asia Pacifico dovrebbe essere nei prossimi anni la regione con il tasso...