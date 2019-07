Dati contabili sempre aggiornati alle variazioni di natura fiscale

I dati contabili devono tener conto delle eventuali variazioni fiscali, in applicazione delle disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’Isa applicabile). Quindi, ad esempio, le spese e gli ammortamenti relativi alle autovetture vanno assunti considerando solo la parte fiscalmente deducibile, in base all’articolo 164 del Tuir. Inoltre, i contribuenti in contabilità semplificata, non professionisti, devono indicare i dati contabili, in base a quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir.

GLI AMMORTAMENTI

Tornando alle novità relative al quadro dei dati contabili, in aggiunta a quanto mutato in ordine agli oneri diversi di gestione (rigo F23), si ricorda che anche il rigo F19 del modello Isa riguardante il costo per il godimento di beni di terzi ha subito delle modifiche rispetto al corrispondente rigo negli studi di settore.

Infatti, oltre a una modifica della numerazione del rigo (negli studi era il campo F18 ora negli Isa F19) da quest’anno viene tolto il campo «maggiorazione» per le variazioni legate «al super e all’iper leasing» (agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della legge 208/2015, dai commi da 8 a 10 dell’articolo 1 della legge 232/2016 e dai commi da 29 a 31 dell’articolo 1 della legge 205/2017) che trasloca al rigo «23» (oneri diversi di gestione) al campo 5.

Stessa sorte è prevista per il rigo dedicato agli ammortamenti. Anche qui negli Isa vi è un cambio di numerazione. Si passa da F20 (studi di settore) a F21 (Isa). Viene tolto il campo «maggiorazione» (campo 3 ex rigo F20 studi di settore) per le variazioni legate «al super e all’iper ammortamento» e aggiunto il nuovo campo 3 «di cui» dove inserire l’indicazione dei beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro.