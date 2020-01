Dati economici Usa, rivoluzione a sorpresa: sgambetto di Trump a Bloomberg? Dopo 40 anni, The Donald potrebbe cancellare la consuetudine di anticipare i dati macro ai giornalisti. Colpendo agenzie come Bloomberg e Reuters di Enrico Marro

La rivoluzione dei dati macreconomici americani potrebbe scattare il 1° marzo. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, l’amministrazione Trump sarebbe decisa a togliere il cosiddetto “lockup” alla diffusione dei dati economici statunitensi, i market mover per eccellenza di tutti i mercati mondiali. Di cosa si tratta?

Le anticipazioni ai reporter

Per capirlo meglio, vediamo qual è il meccanismo di diffusione del dato sull’occupazione statunitense, uno dei più importanti per le Borse di tutto il mondo, comunicato alle 8.30 di Washington di ogni primo venerdì del mese. Per antica consuetudine,i giornalisti accreditati vengono convocati in anticipo al Dipartimento del Lavorodi Washington, dove devono chiudere in appositi armadietti i loro smartphone.

Dopo essere passati attraverso un metal detector, vengono riuniti in una sala in cui ricevono in anticipo il dato macroeconomico, con relative spiegazioni, dalle 7.30 in poi. L’informazione è embargata fino alle 8.30. La sala dove si trovano i reporter è attrezzata per essere tagliata fuori da ogni comunicazione, con il blocco di tutti i segnali wireless, ma i giornalisti possono iniziare a scrivere i loro articoli sui portatili, ovviamente disconnessi da internet. Alle 8.30 in punto viene ripristinato il wi-fi e i reporter riescono a sparare alla grande sia le breaking news che i loro commenti, prima ancora che il dato venga pubblicato sul sito del Dipartimento del Lavoro.

I vantaggi per gli hedge (e per le agenzie)

Grazie alla mezz’ora almeno di tempo di anticipo con cui ricevono la notizia (che a volte diventa anche un’ora), i reporter di agenzie come Bloomberg o Reuterssono in grado di diffondere elaborati articoli e sofisticati commenti sui loro terminali nell’esatto istante in cui il dato viene comunicato dal Dipartimento, alle 8.30 precise. Non a caso l’abbonamento ai terminali delle agenzie viene pagato profumatamente soprattutto dagli hedge funds specializzati nell’HFT, il trading ad alta frequenza , con il quale riescono a guadagnare milioni di dollari sul filo dei nanosecondi.

I dati “zero latency” valgono oro, soprattutto se accompagnati a commenti dei senior reporter esperti di finanza: ecco perché la mitica regola del “lockup”, in piedi da oltre quarant’anni, ha contribuito a costruire la fortuna di servizi come Reuters e Bloomberg. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è di proprietà di quel Michael Bloomberg che due mesi fa è ufficialmente sceso in campo con i democratici per sfidare Trump alle presidenziali di novembre.