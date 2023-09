Dati giudiziari online, ecco quando si può ottenere la depubblicazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro anni fa sono stato condannato con una sentenza ormai definitiva della corte di Cassazione, sezione penale. A distanza di anni i miei dati personali giudiziari sono pubblicati online sulla banca dati italgiure gestita dalla stessa Corte di cassazione. È possibile leggere tutti i dati giudiziari che mi riguardano tramite un motore di ricerca interno. Ho chiesto l'anonimizzazione del dato ma mi è stata negata.

Sulla base della normativa europea sulla privacy, in particolare del Regolamento Ue 679/2016 (cosiddetto Gdpr), i dati giudiziari non dovrebbero essere pubblicati online. Trattandosi di dati particolari, secondo l'articolo 9 del Gdpr, dovrebbero essere anonimizzati in modo da non consentire a chiunque di potervi accedere anche soltanto per motivi legati a curiosità personali. Si tratta di un principio giuridico di fondamentale importanza che tuttavia in Italia negli anni ha dato vita a una giurisprudenza, spesso contraddittoria, che nella maggior parte dei casi ha ritenuto lecita tale pubblicazione, sulla base degli articoli 51 e 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) che sono stati soltanto parzialmente modificati dal Dlgs 101/2018 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento Ue 679/2016.

Tali norme, in evidente contrasto col dettato europeo, stabiliscono che dovrebbe essere il diretto interessato a chiedere per motivi legittimi, prima della fine del relativo grado di giudizio, che i dati non vengano pubblicati o che vengano anonimizzati. La regola, chiarita dalle norme europee, dovrebbe in realtà essere opposta. Di default i dati giudiziari non dovrebbero essere pubblicati, non essendo consentita la divulgazione automatica di dati così delicati come quelli giudiziari. Tale confusione normativa ha condotto negli anni a una giurisprudenza nazionale che nella maggior parte dei casi ha consentito la pubblicazione online di dati particolari senza le cautele previste dalle norme europee. I giudici interessati avrebbero potuto disapplicare le norme nazionali in conflitto con quelle europee, gerarchicamente superiori, ma allo stato non risultano precedenti di questo tenore.

Neppure la Corte di giustizia europea risulta essere stata investita dalla questione dai giudici nazionali. Eppure un ruolo fondamentale per assicurare l'osservanza del diritto dell'Unione all'interno dei singoli ordinamenti statali dovrebbe infatti essere svolto dal giudice nazionale, giudice comune di diritto europeo, in quanto incaricato di vegliare sull'applicazione e sull'osservanza del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale.Proprio la Corte di giustizia Ue dal 1° luglio 2018 aveva anonimizzato tutti i dati giudiziari presenti online, sostituendo i nomi reali con le iniziali, proprio in virtù del regolamento Ue 679/2016. Per rafforzare le tutele dei soggetti interessati, la stessa Corte con un comunicato stampa del 9 gennaio 2023 ha inoltre formalmente dichiarato la sostituzione delle iniziali con nomi fittizi. Nel frattempo, in Italia è stato investito più volte della delicata questione il Garante per la protezione dei dati personali, ma ad oggi non risultano precedenti editi sulla banca dati gestita direttamente dalla Suprema corte italiana.Già nel 2014 l'allora presidente del Garante, Antonello Soro, aveva scritto una lettera aperta al presidente della Corte di cassazione manifestando la propria preoccupazione per la pubblicazione online dei dati giudiziari degli interessati.Il tema è tornato all'attenzione del Garante durante la pandemia quando molti tribunali pubblicavano online le date di rinvio delle udienze, anche penali, non oscurando sempre i dati personali dei diretti interessati. In questi casi il trattamento è considerato illecito. Giova tornare sulla questione in quanto, nell'attuale situazione di stallo, ad intervenire potrebbe essere addirittura la Commissione Europea. In astratto, infatti, i casi di conflitto tra norme nazionali ed Europee possono dar luogo anche all'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia con possibili conseguenze sanzionatorie.

Schedatura di massa e antiriciclaggio: quali confini?

Di recente ho cercato di aprire un conto corrente in Francia, dove risiedo da diversi anni, ma il direttore me lo ha impedito sulla base di una sentenza di patteggiamento per un reato che a breve si estinguerà che ha trovato su una banca dati a pagamento. È lecito?

La questione è molto controversa tanto che in Italia e all'estero sono pendenti procedimenti davanti alle competenti autorità amministrative. In Italia alcune denunce hanno innescato procedimenti penali, ancora in corso, per i reati di trattamento illecito dei dati personali (articolo 167 Dlgs 196/2003) e di illecita attività di investigazione in base agli articoli 134 e 140 Tulps. Il punto centrale è se queste banche dati possano trattare o meno dati giudiziari senza il consenso degli interessati per poi rivenderli su larga scala a terzi, in genere banche e compagnie di assicurazioni, per attività di due diligence, antiriciclaggio e in genere di monitoraggio della propria clientela.

Il rischio di tale mappatura di dati su larga scala è elevatissimo, finendo per influenzare di fatto l'accesso al credito e la libertà di investimento dei diretti interessati. In assenza di un quadro regolamentare chiaro e preciso occorrerà stabilire di volta in volta se il trattamento ponga rischi per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto non rispettoso dei principi di proporzionalità, necessarietà elegittimità.

Vanno oscurate le informazioni delle parti nel processo

Il Tribunale ha pubblicato sul proprio sito la data di rinvio di un'udienza civile che mi riguarda senza oscurare i miei dati. Ho chiesto di anonimizzarli ma non mi hanno risposto. Cosa posso fare?