Mercato auto in picchiata: elettriche in crescita in Europa. Calano le plug-in

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vendite di auto elettrificate, cioè ibride e 100% agli ioni di litio in stand by. in stand by. Se i veicoli elettrici, sia Bev che Phev erano stati l'unico motivo di ottimismo in un mercato sempre più in calo, ad aprile, sulla base delle rilevazione dell'Istituto britannico Jato Dynamic questi modelli hanno registrato un calo dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il volume complessivo, infatti, è sceso da 156.371 unità nel 2021 a 154.219 il mese scorso, il secondo calo anno su anno da aprile 2020. Tutto questo nonostante i costruttori abbiano da subiti dato la priorità alle vendite di veicoli elettrici insieme ai suv.

I Bev crescono del 13% le Phev calano del 15%

L'offerta in pratica non riesce a soddisfare la domanda generata soprattutto dagli incentivi disponibili. Tanto che quando c'è una pausa nell'erogazione degli inventivi, si assiste un calo delle immatricolazioni. Se la domanda di Bev, in particolare, è effettivamente aumentata del 13% fino a 83.000 immatricolazioni ad aprile, la popolarità dei Phev è, invece, diminuita poiché, nella maggior parte dei casi, questi veicoli non sono così attrattivi da prevedere le stesse offerte destinate ai modelli completamente elettrici tanto da registrare vendite in calo del 15%.

Loading...

Stellantis in testa alle vendite europee davanti a Vw

Per la prima volta in aprile, Stellantis ha registrato un numero maggiore di immatricolazioni sia totali che di elettriche con 16.600 unità vendute, il 20% del mercato, superando il gruppo Vw il cui volume complessivo è diminuito del 37% per problemi di produzione. Il gruppo Hyundai-Kia si è assicurato ad aprile il 15,1% del mercato, segnando un aumento dei volumi del 61%.

Nelle elettriche leader di vendite resta Volkswagen

Dall'inizio dell'anno Vw è in testa con il 18,2% nei veicoli elettrici con un aumento dell’8%, ma questo non è bastato se non ad arrivare ad la quota di mercato complessiva di quasi il 24%. Stellantis segue al secondo posto con il 15,7%, a fronte di una quota del mercato complessivo del 19,1%. Tesla arriva al terzo posto con una quota di mercato dei veicoli elettrici di quasi il 15%, dato che scende all’1,7% nel mercato totale se si tiene conto delle vendite della concorrenza in tutti gli altri tipi di combustibili.

La 500 è l'elettrica più venduta, grazie ai problemi di Tesla

La Fiat 500 si è conquistare il primo posto nelle vendite di Bev in Europa, con 5.524 unità, pari ad un aumento del 69% rispetto ad aprile 2021, assicurandosi un vantaggio significativo sulla Peugeot e-208 al secondo posto. La 500, infatti, guida la classifica in tre grandi mercati su cinque in Europa, Germania, Francia e Italia, oltre che in Svizzera e Lussemburgo. Mentre nella classifica dall'inizio dell'anno si è assicurata il terzo posto, superata da Tesla Model 3 e Model Y. Tesla registra meno auto nuove all’inizio di ogni trimestre e ha fatto a meno della produzioni in Cina per la chiusura a casa del covid della fabbrica di Shanghai.