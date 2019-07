Dati personali di clienti Nexi finiscono online. Ma è mistero sull’origine Diciottomila identità alla portata di tutti. Nomi, cognomi, indirizzo, codice fiscale e in alcuni casi anche i numeri di telefono. A pubblicarli, nel pomeriggio di lunedì 29 luglio, il sito Pastebin, un portale dove chiunque può caricare online file di testo. La provenienza dei dati, però, è di quelle rilevanti: Nexi, colosso italiano delle carte di credito di Biagio Simonetta

3' di lettura

Diciottomila identità alla portata di tutti. Nomi, cognomi, indirizzo, codice fiscale e in alcuni casi anche i numeri di telefono. A pubblicarli, nel pomeriggio di lunedì 29 luglio, il sito Pastebin, un portale dove chiunque può caricare online file di testo. La provenienza dei dati, però, è di quelle rilevanti: Nexi, colosso italiano delle carte di credito. Una Spa con un fatturato da quasi un miliardo di euro, che cura servizi e infrastrutture per il pagamento digitale di molte banche. E che può contare su oltre 40milioni di carte di pagamento attive.

LEGGI ANCHE / Hacker ruba i dati di 100 milioni di americani clienti di Capital One

Cosa è successo

Gli appassionati di data leak conoscono bene Pastebin. Il portale, grazie all’anonimato che riesce a garantire a chi carica un file, è spesso utilizzato per pubblicare elenchi di dati personali contenuti in semplici file di testo. E quello che è successo lunedì pomeriggio è proprio qualcosa del genere. Un utente ha caricato del testo contenente le informazioni personali di circa diciottomila persone. E l’upload in questione lo ha nominato in modo abbastanza eloquente: «Dati personali clienti Nexi Spa». Dentro, poi, qualche saluto ironico al Ceo di Nexi, Paolo Bertoluzzo. All’interno del testo, come detto, molte informazioni personali: da nome e cognome, fino al numero di telefono e all’indirizzo. Il file è rimasto online per alcune ore (stamattina era già sparito, dopo la diffida di Nexi a Pastebin), ma nel lasso di tempo in cui è stato in rete chiunque ha potuto scaricarlo sul proprio Pc. E difficilmente sapremo se qualcuno l'ha fatto.

LEGGI ANCHE / Consob: per la prima volta oscurati siti abusivi trading on line

Cosa dice Nexi

La posizione di Nexi non si è fatta attendere. La società milanese, del resto, è quotata in borsa (dall’aprile scorso), e ha diramato una nota nella quale esclude categoricamente un attacco ai suoi server e scongiura, inoltre, la presenza di dati finanziari. «Nexi – è scritto nella nota - precisa che i propri servizi di sicurezza hanno rilevato la pubblicazione su un sito internet straniero di un post anonimo contenente una lista di circa 18 mila nominativi (nome, cognome, indirizzo, CF e solo in alcuni casi un contatto telefonico non verificato) che l’autore anonimo attribuiva a presunti clienti Nexi. Nessuno dei dati in questione afferiva, in ogni caso, a informazioni di natura finanziaria (es: numero carta, transazioni, codici identificativi, pin, password, etc, etc.)».