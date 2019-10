Dati personali: così si cibano i padroni di Internet

Amazon

Il discorso su Amazon è diverso ma non troppo. Nell'immaginario collettivo, infatti, il portale di eCommerce più grande al mondo sembra più che altro un grande negozio online. E in parte è così. Ma la raccolta di dati personali è una delle caratteristiche che fanno di Amazon un vero colosso. E allora, quali dati personali dei clienti vengono raccolti da Amazon? Per quanto riguarda l'Europa, dove è attivo il GDPR ormai da oltre un anno, Amazon raccoglie tre tipologie di dati: quelli forniti direttamente dall'utente, quelli raccolti automaticamente e quelli ricevuti da altre fonti.

Sui primi «riceviamo e conserviamo qualsiasi dato che ci fornisci in relazione ai Servizi Amazon» è scritto nell'area privacy del sito. E dall'approfondimento si scopre che Amazon raccoglie in modo quasi famelico ogni informazione: da nome e indirizzo a dati di pagamento, fino a email e ricerche effettuate vocalmente con Alexa, ma anche le credenziali WiFi. Tra le altre cose, Amazon raccoglie informazioni di carattere societario e finanziario e le informazioni relative all'affidabilità creditizia. All'utente viene data la possibilità di scegliere di non fornire alcuni dati ma, in tal caso, «potresti non essere in grado di usufruire di molti dei nostri Servizi Amazon».



Relativamente ai Dati che vengono raccolti automaticamente: quando utilizzi i Servizi Amazon «riceviamo e conserviamo automaticamente alcune categorie di dati come, ad esempio, le informazioni relative al tuo utilizzo di essi, inclusa la tua interazione con i contenuti e i servizi disponibili attraverso i Servizi Amazon». Come molti altri siti web, «utilizziamo i “cookie” e altri strumenti di identificazione univoci e otteniamo alcune tipologie di dati quando il tuo browser o il tuo dispositivo accedono ai Servizi Amazon e ad altri contenuti forniti da, o per conto di, Amazon Europe su altri siti web».



Infine i dati ricevuti da altre fonti: «potremmo ricevere informazioni che ti riguardano da altre fonti» fa sapere Amazon. Un esempio? «Le informazioni aggiornate su consegna ed indirizzo da parte dei nostri corrieri o da altre terze parti, che utilizziamo per aggiornare i nostri registri e per consegnarti i prossimi ordini o effettuare le future comunicazioni in maniera più agevole».



Apple

Infine Apple, società più nota per i dispositivi che per il lavoro sui dati. Dietro a un iPhone, invece, si nasconde un gigante a sette teste che punta forte sulle informazioni personali e su quanto queste siano oggi redditizie. Partiamo col vedere quali dati raccoglie il gigante di Cupertino. «Quando crei un ID Apple, fai domanda per un credito commerciale, acquisti un prodotto, scarichi l'aggiornamento di un software, ti registri per un corso in un Apple Store, ti connetti ai nostri servizi, contatti Apple anche tramite social media o partecipi a un sondaggio online, - fanno sapere da Apple - possiamo raccogliere una serie di dati, tra cui nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, preferenze di contatto, codici identificativi dei dispositivi, indirizzo IP, informazioni sulla posizione, dati della carta di credito e dati del profilo, se il contatto avviene tramite social media».