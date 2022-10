Dati rubati e fiducia nel brand: alle aziende serve un Chief Ethics Officer?

Il punto della questione, come evidenzia Pascali citando un recente studio di Adobe, è il seguente: un consumatore che risulta vittima di un furto d’identità per una violazione dei propri dati personali smetterebbe di acquistare da un marchio in più di un caso su due. In altre parole, più sono alti i livelli di fiducia verso un brand, più è elevata la fedeltà del cliente a questo marchio nel lungo termine, con tutti gli impatti del caso sulla redditività del business.

Fiducia ed etica, questo l’assunto finale, stanno diventando un principio centrale della redditività futura e per aumentare il livello di fiducia nei loro confronti ogni organizzazione è chiamata a dimostrare di assumersi la responsabilità dei dati. Inserire in organico un Chief Ethics Officer, come hanno già fatto alcune multinazionali dell’informatica, è come detto una strada ma non è certo l’unica a disposizione. La sfida da vincere, per le aziende, è portare l’etica a un ruolo davvero centrale nell’ambito dei processi legati ai dati, e per fare questo serve promuovere la responsabilità collettiva, ricostruire le policy e concentrarsi su misure proattive. A prescindere dalla presenza o meno di una figura dedicata.

Ciò che conta davvero, come sottolinea ancora il manager di Cloudera, è dunque definire la proprietà e la responsabilità del dato in azienda attraverso uno sforzo condiviso da tutta l’organizzazione, evitando di affidare questo compito a un singolo individuo. I leader aziendali devono essere quindi proattivi in fatto di politiche per l’etica dei dati e non semplicemente reattivi, devono creare le condizioni per inserire questa tematica nell’ecosistema dell’organizzazione, plasmando i modi di operare delle persone e prendendo decisioni, incorporandola in tutti i dipartimenti, dalla fase di progettazione al marketing.

In attesa di consolidare questo approccio, la priorità di tutti deve essere quella di consolidare e preservare la fiducia che un consumatore/utente ripone su un determinato brand. Se questa viene meno perché il management non ha saputo definire i necessari processi collettivi sul chi raccoglie, controlla e salvaguarda i dati, il rischio di incorrere in una diminuzione dei propri profitti aumenta automaticamente.