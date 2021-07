Dati, tecnologia, analisi: la pandemia ha trasformato i Chief financial officer

Solo un quarto dei responsabili finanziari, come riporta lo studio, adotta in effetti modelli di lavoro flessibili con risultati evidenti sulle attività di business in termini di maggiore efficienza ed efficacia e contenimento dei costi. Se le migliori performance si evidenziano tra chi è maggiormente focalizzato sul paradigma “agile” e su attività prospettiche come l’analisi avanzata dei dati e la business intelligence, perché una percentuale così limitata di Cfo ha già scommesso in questa direzione? La risposta a questa domanda va trovata, ancora una volta, in una chiave culturale.

“Passare a modelli di lavoro agili - puntualizza infatti Palmisani - richiede l’introduzione di nuove modalità di collaborazione, nuove competenze e nuovi ruoli e senza il sostegno dell’intera organizzazione i benefici di una simile trasformazione rischiano di rimanere sulla carta. E se ottenere il pieno coinvolgimento delle persone richiede tempo, molti Cfo necessitano inoltre di supporto per definire una chiara strategia per affrontare anche i passaggi più complicati del percorso di cambiamento”.

Per navigare (senza perdersi) in un contesto in rapida evoluzione, i Cfo sono quindi chiamati a diversi passi in avanti. Uno di questi, secondo lo studio, è il miglioramento dei processi e delle capacità per far fronte all’incertezza nel breve termine e per puntare a un percorso sostenibile di lungo temine, che guardi al di là del tradizionale orizzonte di pianificazione di 3-5 anni e e quindi all’ecosistema aziendale che comprende partner, clienti e fornitori.

Altri due “task” riguardano la lungimiranza verso una visione di lungo periodo che punta a organizzazioni più snelle, efficienti e digitalizzate e l’assunzione di un approccio olistico che abbracci un programma di trasformazione delle diverse attività in azienda, dalla strategia It al modello operativo. In generale, come conclude Palmisani, “servirà superare il tradizionale paradigma di miglioramento incrementale e integrare sempre più una lente che guardi alla sostenibilità di lungo periodo, dato il peso sempre più rilevante che questa componente sta assumendo agli occhi degli investitori. I Cfo italiani sono pronti al cambiamento? Assolutamente sì, anche perché l’elemento di incertezza legato all’innovazione si sta assottigliando”.