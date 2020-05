David di Donatello, «Il traditore» di Bellocchio trionfa con sei statuette Assegnati gli Oscar del cinema italiano in un'edizione che ricorderemo per la presenza dei candidati in collegamento da casa di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

3' di lettura

Senza ospiti e parterre aveva del surreale l’edizione in epoca coronavirus dei David di Donatello: è stata una premiazione inedita con i candidati in diretta dalle loro abitazioni ed il presentatore Carlo Conti quasi sempre solo sul palco. A riscaldare i cuori il messaggio giunto dal Quirinale.

Il Presidente Sergio Mattarella ha ricordato a tutti l'importanza di quest'arte che ci fa sognare, augurandosi una rinascita contrassegnata da un'esplosione di creatività, come al tempo del neorealismo.

Un'edizione segnata dal Covid e dal desiderio di resistere dunque, e accompagnata da tanti messaggi positivi di speranza e di solidarietà nei confronti di un'industria, come quella cinematografica, che si è dovuta completamente fermare negli ultimi mesi. Verso la conclusione della cerimonia, sul palco insieme a Conti, Piera Detassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, ha sottolineato con parole cariche di emozione l'importanza del cinema e di come le immagini audiovisive ci abbiano accompagnato anche nei momenti più difficili del lockdown.



Leggi anche Nasce Miocinema la piattaforma d’autore solidale alle sale

In una serata iniziata con tanti cinema che hanno deciso di riaccendere le proprie luci portando un grande messaggio di speranza, fondamentali sono state anche le parole del Ministro Dario Franceschini, in particolare su come quest'estate le piazze possano trasformarsi in grandi arene cinematografiche.



I premi

Arrivando ai vincitori, non si può che partire da «Il traditore» di Marco Bellocchio, che ha ottenuto le due statuette principali come miglior film e miglior regista.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, il film che racconta la vita di Tommaso Buscetta ha anche trionfato nelle categorie della miglior sceneggiatura originale, del miglior montatore, del miglior attore protagonista (uno straordinario Pierfrancesco Favino) e del miglior attore non protagonista (un emozionatissimo Luigi Lo Cascio).



Il David per la miglior attrice protagonista è andato invece a Jasmine Trinca per «La Dea Fortuna» di Ferzan Ozpetek, mentre quello per la miglior interprete non protagonista a Valeria Golino per «5 è il numero perfetto» di Igort.