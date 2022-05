David di Donatello: trionfo per «È stata la mano di Dio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I David di Donatello sono tornati alla normalità: dopo due edizioni segnate dalla pandemia e dal distanziamento, la cerimonia dedicata agli “Oscar del cinema italiano” ha visto nuovamente la sala piena e gremita dei protagonisti della scorsa stagione davanti e dietro alla macchina da presa.

Pur sottolineando le problematiche relative alla crisi delle sale – Carlo Conti e il ministro Dario Franceschini ne hanno parlato inaugurando la cerimonia – sono stati i messaggi positivi e ricchi di speranza a dominare la serata.

Loading...

Accompagnato da Drusilla Foer (che ha intonato un omaggio emozionante alle artiste e agli artisti che ci hanno lasciato durante l'anno - quello più commovente dedicato a Monica Vitti - oltre a un importante riferimento a Charlie Chaplin e al suo «Il grande Dittatore»), Conti ha presto iniziato ad annunciare i vincitori, partendo dal premio alla miglior attrice non protagonista a Teresa Saponangelo per «È stata la mano di Dio». Ma è stato solo un antipasto per il grandioso film di Paolo Sorrentino che si è portato a casa anche le statuette per il miglior film, il miglior regista, il David Giovani e il miglior autore della fotografia (Daria D'Antonio, ex aequo con Michele D'Attanasio per «Freaks Out»).

Attrici e attori

La miglior attrice protagonista è Swamy Rotolo del bel film di Jonas Carpignano «A Chiara».

Silvio Orlando è stato eletto miglior attore protagonista per «Ariaferma» di Leonardo Di Costanzo (film che ha vinto anche come miglior sceneggiatura originale), mentre Eduardo Scarpetta è il miglior interprete maschile non protagonista per «Qui rido io» di Mario Martone.