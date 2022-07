David Leavitt: “Mi preoccupa la deriva fascista degli Stati Uniti”

Sono 152 le vittime di omofobia registrate in Italia nell'ultimo anno. E questa violenza assurda quanto implacabile ha radicato in tanti esponenti della comunità lgbt+ la tendenza ad arroccarsi socialmente. Ma non sarebbe dannoso per qualsiasi individuo sentirsi perennemente una vittima, rischiando moti di rivalsa inutilmente divisivi?

“Ovviamente fare coming out comporta un rischio che, a mio avviso, vale la pena correre. Meglio rischiare e lottare rispetto a sopravvivere nascosti”.

David Leavitt premiato all'Orbetello Book Prize Photogallery9 foto Visualizza

Riguardo al dibattito sull'uso dell'asessuato “scwa” in scrittura e sulle pretese della ‘cancel culture': siamo sicuri che i diritti e i giusti riconoscimenti passino di qui e non si tratti solo dell'ennesima maschera conformista che non giova né alla letteratura, né al cinema, né tantomeno alla società?

“Ho svariati amici americani più giovani di me che hanno deciso di usare il pronome ‘loro' quale presa di posizione per rimarcare il rifiuto della distinzione tra maschile e femminile, tra gay ed etero. E francamente li ammiro per essersi assunti questa responsabilità. Ho sempre ammirato chi persegue i propri ideali con coraggio. Comunque sia, resta il pericolo che gli individui avvezzi ai pregiudizi possano essere trascinati a discutere animatamente proprio in base alla scelta del lessico, alla scelta dei pronomi. Tuttavia i pronomi cessano di avere un significato quando il palazzo in cui si sta discutendo viene bombardato”.

Lo scorso 24 giugno la Corte Suprema ha decretato che in America l'aborto non è più un diritto costituzionale: da adesso la decisione spetterà ai singoli Stati. È la gravosa eredità dei mandati di Bush e Trump. Quali effetti sta suscitando tra la popolazione?

“La decisione è terribile a molti livelli diversi ed è davvero difficile capire da dove cominciare per contrastarla. È cruciale che la Corte Suprema abbia tolto un diritto concesso alle donne da una sentenza precedente. Le conseguenze saranno disastrose e condurranno alle morti inutili delle donne che tenteranno di abortire in modo illegale”.

Secondo il giudice Thomas, inoltre, si prospettano restrizioni tra i matrimoni gay. Cosa ne pensa?

“Il giudice Thomas è forse l'uomo più pericoloso in America al momento. Un demagogo che dovrebbe essere messo sotto accusa. Le visioni conservatrici dei membri della Corte Suprema, incluse quelli pro Bush, non riflettono quelle della maggioranza degli americani. Questa decisione è un altro segnale che l'ala di estrema destra esercita un'influenza indebita, senza tralasciare quanto sia ben organizzata. Attraverso la manipolazione i suoi membri hanno reso più difficoltoso votare ed è verosimile che i repubblicani riescano a prendere il controllo della Camera dei rappresentanti. La mia speranza è che l'avversario di Roe v. Wade indigni la sinistra al punto che i suoi componenti (compreso me) si mobilitino per ottenere più potere alle elezioni. La tendenza dell'elettorato, ahimè, sta slittando inesorabilmente verso destra. E io ho paura e sono molto arrabbiato”.