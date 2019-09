David Petraeus: «Crisi Usa-Cina? La soluzione è il multilateralismo» A colloquio con il generale americano, in passato direttore della Cia, ora presidente del fondo di private equity Kkr di Morya Longo

David Petraeus (Bloomberg)

4' di lettura

CERNOBBIO - «Nel mondo militare esiste un detto: se fai la guerra con le pistole, è meglio avere più pistole possibili. Nelle guerre commerciali funziona lo stesso meccanismo: gli Stati Uniti dovrebbero farsi più alleati per chiudere la contesa con la Cina nel migliore dei modi possibili. Perché l’accordo deve portare benefici agli Stati Uniti, alla Cina e al mondo intero». Per il generale David Petraeus spiegare un concetto utilizzando aneddoti militari è naturale. Capo delle forze armate statunitensi in Iraq e in Afghanistan dal 2007 al 2011, direttore della Cia dal 2011 a fine 2012 (da cui si è dovuto dimettere) e oggi presidente del colosso di private equity Kkr, Petraeus ha il mondo militare nel sangue. Le sue logiche, i suoi meccanismi.

Ma ha anche una visione molto profonda delle questioni geopolitiche. Tranquillizza dunque sentire dalle sue labbra che un accordo a tutto tondo tra Stati e Cina è possibile. Che i mercati finanziari fanno bene a non spaventarsi troppo. Perché entrambe le potenze hanno troppo da perdere in caso di escalation. Lo abbiamo incontrato sulle sponde del Lago di Como, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dove Petraeus ha toccato tutti i grandi temi della geopolitica. Dallo scontro Cina-Usa a Brexit, addentrandosi anche nel nuovo campo di battaglia dei giorni nostri: il cyber-spazio.

La nuova Guerra Fredda

Lo scontro tra Cina e Stati Uniti è – a suo dire – il principale tema geopolitico di oggi. Perché non è sentito solo da Donald Trump: «Negli Stati Uniti è molto diffusa la consapevolezza che la Cina si sia sempre comportata in maniera non equa. Dunque il problema va risolto». Le modalità negoziali però creano molta apprensione, ma Petraeus getta acqua sul fuoco: «Molto di questo tira e molla tra Trump e Xi Jinping fa parte della tecnica negoziale. La contesa è risolvibile, ma le questioni sul tappeto sono così tante che sarebbe bene allargare le discussioni ad altri Paesi. Io ho guidato la coalizione in Afghanistan, e so bene che le alleanze portano via tempo e creano spesso frustrazioni. Ma alla fine portano risultati».

Il ragionamento di Petraeus è lineare: la contesa tra Stati Uniti e Cina non è solo commerciale. Questa è solo la punta dell’iceberg. Si tratta infatti di una contesa anche tecnologica, per la supremazia tra le due superpotenze. Ma è anche una guerra fredda che tocca mille altri aspetti: dalla tutela della proprietà intellettuale alle supply chain globali. E per risolvere questioni così ampie, in un mondo che sta spostando il baricentro a Est, è necessario il multilateralismo. Cioè: alleanze. La guerra uno contro uno non porta benefici. Anche perché la posta in palio non è solo commerciale: «Qui si rischia la balcanizzazione di Internet e delle infrastrutture tecnologiche – spiega Petraeus -. È fondamentale che i leader riconoscano i rischi e impostino strategie di lungo periodo. Ed è importante anche comprendere le legittime esigenze della Cina, che chiede più peso nelle istituzioni globali».