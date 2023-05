Davide Albertini presidente di Assoimmobiliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Confindustria Assoimmobiliare ha un nuovo presidente. Silvia Rovere, nominata nel frattempo presidente di Poste Italiane, lascia la poltrona a Davide Albertini Petroni, presidente designato per il quadriennio 2023-2027. «ll Consiglio Generale si riunirà nuovamente lunedì 29 maggio per votare le proposte del presidente designato in merito agli indirizzi generali per il proprio mandato, al programma di attività e alla squadra dei Vicepresidenti - recita un comunicato -. La votazione in assemblea dei Soci sul Presidente designato, sul suo programma e sulla sua squadra si terrà giovedì 6 luglio».

In Assoimmobiliare Albertini è già stato membro del Consiglio Generale ed è stato presidente dell'Urban Land Institute Italia.

«Questa designazione è per me un primo attestato di stima e fiducia e un ulteriore incentivo a proseguire con entusiasmo l'ottimo lavoro portato avanti negli anni dall'Associazione sotto la presidenza di Silvia Rovere» ha detto Davide Albertini.

Aggiungendo: «Confindustria Assoimmobiliare continuerà ad avere come obiettivo la rappresentanza degli interessi dell'industria immobiliare attraverso il dialogo con le istituzioni nazionali ed europee e le associazioni contigue, per sostenere lo sviluppo del Paese in alcune delle sfide più decisive, tra cui la transizione energetica e la rigenerazione urbana».

«Gli ultimi anni sono stati segnati da una forte crescita e professionalizzazione dell'industria immobiliare – ha detto la presidente uscente Silvia Rovere - Per me è stato un onore ricoprire il ruolo di presidente di Assoimmobiliare in una fase così importante per il settore, che è stato motore di sviluppo sociale ed economico per il Paese».