Davide Oldani: «La mia ricetta per Milano»

Non c'è settore produttivo che non stia attraversando una fase di difficoltà. Come ne usciamo?

«Due parole: inclusività e risparmio. Che poi non è altro che riprendere l'esempio dei nostri padri che hanno ricostruito un Paese devastato dalla guerra. Per i nostri vecchi, la casa era la casa per tutta la vita, e la macchina doveva durare gli anni necessari ad ammortizzare una spesa sostenuta per l'intera famiglia. Nel mio caso, risparmio significa sfruttare la stagione che mi dà il prodotto più buono al prezzo migliore. Inclusività vuol dire considerare tutte le risorse, razionalizzarle, non sprecarle».

TRA REGIONI E TRADIZIONI

La casa – anzi, il cucinare in casa – è l'ispirazione del nuovo libro di Davide Oldani: Mangia come parli 2, 80 ricette semplici in un libro di cucina e cultura del cibo (edizioni Il Sole 24 Ore, 160 pagine, 14,90 euro in edicola, 16,90 euro in libreria). Racconta lo chef: «Con questo libro, mi piacerebbe dare una mano a chi ha voglia di cimentarsi con la cucina, affinché lo stare insieme intorno a una tavola sia motivo di soddisfazione oltre che di piacere». Il libro prende il titolo dall omonima trasmissione condotta con Pierluigi Pardo su Radio24 durante il weekend. «Ho pubblicato libri con ricette e libri senza ricette. In questo, ho deciso di “raccontare” la cucina in forma agile, proponendo ai lettori i piatti presentati nel corso del programma con un linguaggio facile, accompagnando le preparazioni passo dopo passo. Regioni e tradizioni sono stati i binari lungo i quali ho percorso il mio personale “giro d'Italia”».