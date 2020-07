Davide Oldani: «La qualità è la mia ricetta anti-crisi» Lo chef stellato inventore della cucina «pop» racconta come sta affrontando la ripartenza del suo ristorante D’O. Durante il lockdown ha scritto il libro «Mangia come parli», che ora esce in edicola e presto anche in libreria di Giovanna Mancini

«Tre mesi di lockdown non possono mettere in discussione l’impegno di una vita, la passione, i sacrifici fatti per realizzare il mio progetto. Non riesco a pensare che pochi mesi di stop bastino a mettere in ginocchio chi ha lavorato e seminato bene per anni su un terreno fertile». Chef stellato, inventore della cucina “pop” basata sulla semplicità e le materie prime, Davide Oldani ha saputo mettere a frutto anche le settimane trascorse in casa, mentre il suo ristorante D'O di Cornaredo, alle porte di Milano, era chiuso a causa della pandemia.

È riuscito a trovare un aspetto positivo anche in questa situazione drammatica?

Non è difficile trovare qualcosa di buono: è stato tutto così negativo e preoccupante, che anche un piccolo raggio di sole è bastato a rasserenare. Intendiamoci: ho avuto molta paura per la malattia e le conseguenze del contagio. Ma questo non ha cambiato il mio approccio al sacrifico e al lavoro, non mi ha distolto dal mio obiettivo, che è quello di fare una cucina di qualità. Restare in casa e rispettare le regole che ci sono state imposte voleva dire rispettare noi stessi e gli altri. Gli italiani sono stati responsabili e questo per me è un fatto positivo, che mi dà fiducia. È stato anche un tempo che molte persone hanno dedicato a pensare, a leggere, a mettere le mani in pasta e cucinare.

Anche per lei?

Sì: mi sono dedicato a riflettere più a fondo sul mio progetto di fine dining iniziato 17 anni fa e costruito giorno per giorno. Ho portato avanti le mie ricerche e sviluppato progetti già in corso, tra cui un laboratorio sui lievitati che presto realizzeremo. E sono riuscito a terminare il libro che uscirà in edicola da sabato 4 luglio con Il Sole 24 Ore e in libreria, «Mangia come parli», un volume di ricette semplici, ma anche di cultura del cibo. Quindi è stato un periodo ricco, di riflessione e di progettazione.