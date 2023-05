Davide Serra: «La finanza unisce i due miei maggiori interessi: la competizione e i numeri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ho capito quello che avrei voluto fare nella mia vita un giorno a Bergen, in Norvegia, nel 1994, durante il mio primo periodo all’estero da studente della Bocconi. Ero alla Nhh, la Norwegian School of Economics. Due anni prima, il 16 settembre 1992, George Soros con il suo Quantum Fund aveva scommesso contro le monete europee più deboli, la sterlina britannica e la lira italiana. La Banca d’Inghilterra e la Banca d’Italia avevano svalutato.

Dopo poche settimane, Soros aveva compiuto la stessa operazione, ma senza successo, con la corona svedese. A tenere lezione di finanza a Bergen, due anni dopo, era il professore che aveva fatto da consulente alla banca centrale e al governo di Stoccolma. Il suo metodo, in aula, era quello dello studio di caso. A lezione ci spiegava come si era mosso il Quantum Fund, i suggerimenti da lui dati in risposta alle aperture di gioco di Soros, quali scelte avevano compiuto le autorità della Svezia, le reazioni del mercato. Ascoltandolo, capii quello che avrei voluto fare. Perché la finanza univa i due miei maggiori interessi: i numeri e la competizione. La matematica e l’agonismo, che ho sempre vissuto attraverso lo sport. La misurazione quantitativa della realtà e la definizione dei valori in campo».

Davide Serra – classe 1971 – è insieme tante cose. È pieno di spigoli, ma è segnato da rotondità. È un uomo della finanza più iper-uranica e ha una passione civile che, dopo lunghi mesi di silenzio, esprime all’improvviso, quasi senza riuscire a controllarla. È riservato e insieme desideroso di esprimere il suo punto di vista esponendo la pelle alle bruciature pubbliche. È orgoglioso dei risultati raggiunti provenendo da una famiglia della media borghese (la mamma Vittoria impiegata comunale e il papà Roberto dirigente della Italsider, la quiete e l’agiatezza dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse nel complesso Edilnord di Brugherio), ma è quasi più orgoglioso delle sue fragilità, che oggi in una condizione di consapevolezza dei funzionamenti anomali delle fisiologie neurologiche appaiono più chiari anche a lui stesso: «I numeri sono la mia seconda natura. Al liceo Gonzaga, gestito a Milano dai padri lassalliani, all’esame di maturità scientifica scrissi il tema in stampatello. Ancora adesso non riesco a scrivere in corsivo e, quando sono costretto a farlo, quasi non ce la faccio a leggerlo. Ho sempre avuto difficoltà a rimanere nei luoghi affollati e pieni di rumore. Non sono mai andato a un concerto. Da ragazzo preferivo stare in tenda da solo con il cane in montagna la notte di Capodanno. Il mio ancoraggio alla realtà è stato reso possibile da tre cose: la vocazione per i numeri, la passione per lo sport,

che attraverso la competizione regolata e corretta mi ha mostrato la cifra etica del darwinismo naturale, l’amore per mia moglie Anna, con cui ho costruito la famiglia».

Siamo a Milano sul tetto del palazzo di corso Vittorio Emanuele dove ha sede Algebris, la sua società di investimenti. Si possono quasi toccare le guglie del Duomo. In lontananza si vedono bene da un lato il Monte Rosa e dall’altro il Resegone. La giornata è splendida. C’è il sole. L’aria è ancora fresca per la pioggia degli ultimi giorni. Ci accomodiamo in una sala da pranzo ricavata sul tetto. Tutto lineare. Nessuna opulenza. Milano ha conservato la nitidezza che aveva negli anni ’50 di Gio Ponti e di Achille Castiglioni.

Negli anni Novanta a Londra lui è stato il migliore analista nel settore finanziario internazionale: «Nel 1994, in SG Warburg, ero l’unico europeo continentale. I miei 33 colleghi erano tutti usciti da Oxford e da Cambridge». Nella cultura angloamericana basata sulla costruzione di classifiche, le sue previsioni si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, le più vicine alla realtà: nel 1998 Davide fu il primo a capire che la fusione fra Cariplo e Ambroveneto non valeva un euro per azione, ma cinque, per via del valore nascosto di Ambroveneto di generare utili. Il titolo, in effetti, andò in Borsa a cinque euro. Quell’anno fu la terza migliore operazione al mondo. In queste settimane di instabilità della finanza internazionale, la sua Algebris non ha perso un dollaro o un euro su Silicon Valley Bank, su First Republic Bank e su Credit Suisse. «La cosa che invece non avevo capito? La natura degli attivi di UniCredit poco prima del 2008. Dalla Grande crisi, UniCredit è uscita con il triplo delle perdite di Intesa. I crediti apparivano di qualità migliore rispetto a quanto non fossero».