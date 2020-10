Davide Serra: «La vera bolla è sui titoli di Stato che pagano zero»

Tutti guardano a Wall Street, stretta tra le elezioni presidenziali più incerte di sempre e la corsa folle del Nasdaq dei record...

Se sei un investitore, oggi sai che sui bond hai un guadagno pari a zero per i prossimi 10 anni, perché i rendimenti dei titoli di stato decennali sono nulli. Invece se investi in azioni hai un 2% medio di dividendi all’anno. Per tutti quegli investitori istituzionali, dai fondi pensione alle fondazioni bancarie, che devono distribuire flussi di cassa, non c’è scelta. Sono costretti a investire in azioni, anche se sono care. Le banche centrali hanno obbligato a comprare azioni se si vogliono dei rendimenti.

E dunque c'è una bolla?

La bolla è paradossalmente sui titoli sovrani che pagano zero interessi. Un BoT a sei mesi o un Btp a 10 anni pagano lo stesso interesse, che è quasi zero. L’era dei tassi negativi ha azzerato il tempo e avuto come effetto collaterale che si sono fermati gli investimenti.