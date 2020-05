Davines affronta l’emergenza con un fondo di solidarietà e premi per i collaboratori

«Il passaggio a Benefit Corporation è la naturale prosecuzione del percorso intrapreso nel 2016 con la certificazione B Corp - commenta Davide Bollati, presidente di Davines -. Sosteniamo il movimento delle B Corp e si riconosce nel principio di interdipendenza e di una economia “stakeholder driven”, capisaldi ideologici di un nuovo modo di fare impresa sempre più urgente per il mondo di oggi. La trasformazione in Benefit Corporation renderà ancora più evidente lo scopo ultimo del fare impresa per Davines».



L’emergenza Covid-19

L’emergenza sanitaria ha visto (e vede tuttora) l’azienda particolarmente colpita considerato il suo business in grandissima parte B2B. Nel corso di questi due mesi di emergenza sanitaria globale, Davines è stata costretta a rallentare la sua attività. Rafforzando le misure di prevenzione e sanificazione dei luoghi di lavoro, ha generato condizioni lavorative sicure che consentissero la continuità produttiva.



A seguito dell’aggravarsi della situazione, poi, l’azienda ha deciso di sospendere tutte le attività produttive ad eccezione di quella del Gel del Buon Auspicio (il gel igienizzante mani destinato ad ospedali e altre realtà particolarmente esposte a seguito dell’emergenza Covid-19), riconvertendo di fatto la propria produzione verso l’unico prodotto ritenuto realmente essenziale in questo momento.



Nonostante il momento di difficoltà, l’azienda ha scelto di non abdicare ai suoi valori ma piuttosto di cercare in essi sostegno e indirizzo, promuovendo solidarietà e senso di comunità. Ha deciso di investire in iniziative mirate a sostenere economicamente i collaboratori che maggiormente risentiranno della crisi in atto. Tra queste, un premio “una tantum Covid -19” per i collaboratori dell’area manufacturing e reparti collegati, per il coraggio e il grande senso di responsabilità dimostrati continuando a lavorare nello stabilimento non avendo la possibilità di accedere al remote working.



In seguito all’apertura della cassa integrazione, i collaboratori dell’azienda sono coinvolti nella sospensione parziale o totale delle proprie attività lavorative con conseguente riduzione dello stipendio mensile. Consapevoli del disagio che questa riduzione può causare a tante famiglia, in segno di solidarietà, la comunità manageriale di Davines (dirigenti e consulenti con mansioni equiparabili) ha deciso una spontanea riduzione del proprio stipendio mensile (fino al 50%) per alimentare un “fondo di solidarietà” aziendale, proteggendo di fatto i colleghi più fragili. Grazie al “fondo di solidarietà” alimentato congiuntamente dal contributo della comunità manageriale e da altri “saving” prodotti dall'azienda, Davines, accogliendo anche le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali, ha deciso di integrare l'assegno di cassa integrazione con un bonus variabile e direttamente collegato al numero di giornate in cassa integrazione fatti nel corso della mensilità.