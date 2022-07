Davines Group nominata B Corp Best for the World 2022 per l’ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Davines Group è stata nominata B Corp Best for the World 2022 per l’impatto positivo nell'area Ambiente. Best for the World è un primato riconosciuto da B Lab alle B Corp certificate, i cui score ottenuti per le cinque aree di impatto del B Impact Assessment- comunità, clienti, ambiente, governance e persone- rientrano nel 5% dei migliori punteggi di tutte le B Corp della stessa dimensione.



Il gruppo di Parma ha ottenuto questo riconoscimento grazie a iniziative come la carbon neutrality raggiunta in tutti i suoi uffici del mondo, l'aumento della percentuale di materiali riciclati o provenienti da fonti alternative a quelle fossili nel portfolio dei packaging e l'utilizzo maggioritario, nelle proprie formule, di ingredienti altamente biodegradabili: in 5 anni Davines ha aumentato dell'11,5% la biodegradabilità delle formule, cosa che ha portato a un minore bio-accumulo e a una maggiore salvaguardia del pianeta.



Loading...

Recentemente l’azienda ha anche presentato “We Sustain Beauty”, la sua prima iniziativa socio-ambientale globale che intraprende azioni per il clima attraverso la salvaguardia della biodiversità e l'agricoltura biologica rigenerativa.



Per incrementare ulteriormente il suo impegno a favore di iniziative socio-ambientali, il gruppo donerà 50mila euro a due organizzazioni che sostengono, rispettivamente, l'agricoltura biologica rigenerativa e l'aumento della biodiversità: il Rodale Institute, pioniere nel movimento biologico rigenerativo, e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, che tutela labiodiversità alimentare nel mondo.

«Il modello dell'economica lineare basata sul paradigma prendi, usa, getta non è più sostenibile - commenta Davide Bollati, presidente del gruppo Davines -. Per garantire la sopravvivenza della nostra specie, abbiamo bisogno di uno spostamento del paradigma che inverta il corso dell'economia lineare. La nostra visione è circolare e rigenerativa; il nostro obiettivo è ripristinare l'equilibrio ambientale tra gli esseri umani e la natura restituendo ciò che abbiamo già ricevuto».