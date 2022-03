Davines promuove il consumo consapevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

“B the Change” è l'iniziativa Davines per educare a un consumo consapevole.

Consumatori sempre più attenti alla sostenibilità - che nelle loro scelte di acquisto quotidiane premiano prodotti e servizi di aziende sensibili all'impatto ambientale - sono per il brand italiano quanto di più necessario vi sia al giorno d'oggi per generare modelli produttivi virtuosi.



Dal 21 marzo al 16 aprile, acquistando nei saloni Davines shampoo, conditioner e trattamento al prezzo speciale di 60 euro, si contribuirà a sostenere #UnlockEducation, la campagna di formazione parte del Piano RiGenerazione Scuola del ministero dell'Istruzione promossa dalla community delle oltre 140 B Corp italiane per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. L’obiettivo è a fornire ai giovani competenze e strumenti che consentano loro di agire come valenti changemaker.

In omaggio gli aderenti a “B the Change” riceveranno un'edizione speciale di “Travel Tumbler”, la tazza termica di 24Bottles (azienda B Corp) per momenti on-the-go che siano sani, smart ed ecologici.