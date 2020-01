Davos 2020, cos’è e perché è nata la riunione dell’élite mondiale Evoluzione, agenda, routine dell’appuntamento sulle alpi svizzere che quest’anno compie cinquant’anni di Angela Manganaro

Davos:il clima scavalca l'economia fra i rischi globali

Il professore Klaus Schwab ha fondato il World Economic Forum di Davos nel 1970. Quest’anno la sua creatura compie cinquanta anni.

Ogni anno a metà gennaio, un paesotto sulle Alpi svizzere ospita per cinque giorni presidenti e primi ministri, banchieri centrali e boss di grandi aziende, industriali, miliardari e influenti accademici.

L’ottantaduenne professor Schwab continua a presiedere e presentare gli incontri con le personalità più importanti che ospita, e in una recente intervista con il Financial Times, ha ricordato che il WEF «è sempre stato concepito come piattaforma per investitori». In questo mezzo secolo è diventato altro ma il professore assicura che non ha mai perso la sua anima. Certo l’ha evoluta perché si è adattata ai tempi e i tempi hanno portato con sé più politica e più personalismi. Si è andati oltre le discussioni accademiche attorno al lavoro dell’economista americano Milton Friedman.

Come è cambiata l’agenda

Oggi non si discute più se Davos sia stata culla della centralità degli azionisti nella struttura delle aziende. Davos cinquanta anni dopo si offre come levatrice di un capitalismo etico, e vara un nuovo Manifesto che guidi «le aziende nell’era della Quarta Rivoluzione Industriale».

In mezzo ci sono stati i frenetici anni Ottanta, la globalizzazione dei Novanta, il movimento no global che prendeva Davos come bersaglio, la lunga crisi economica del 2007, quindi inediti discorsi sulla deglobalizzazione, poi la deriva di tutto questo, il populismo e il sovranismo. Quest’anno al centro dell’agenda il clima.