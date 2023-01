Davos crea il suo metaverso: dibattito virtuale per problemi reali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Davos crea il suo metaverso dove poter discutere delle sfide globali attuali, sia politiche che ecomiche, andando oltre la presenza fisica.



Il World Economic Forum ha così tenuto martedì la sua prima sessione multilaterale nella realtà virtuale, con ospiti provenienti da tutto il mondo, grazie al supporto di circa ottanta realtà aziendali.

In collaborazione con Accenture e Microsoft il Wef ha infatti presentato al suo meeting annuale un prototipo del Global Collaboration Village, uno spazio condiviso nel metaverso in cui le organizzazioni possono per informarsi, proporre e trovare soluzioni in merito alle sfide globali più incombenti.

Il Villaggio sfrutta il potere del metaverso di creare compresenza e connessione per un target eterogeneo e fisicamente disperso. Partendo dal prototipo introdotto lo scorso maggio e servendosi della piattaforma di realtà mista Microsoft Mesh, questo progetto innovativo prevede una serie di spazi immersivi cui si può accedere mediante pc o visore per realtà virtuale.

Nel Villaggio è così possibile trovare il Town Hall, il “Centro Congressi Virtuale” del Wef per future sessioni, riunioni plenarie, workshops e incontri bilaterali.