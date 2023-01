Davos misura lo stato di crisi della globalizzazione

Dopo la rinuncia di Giancarlo Giorgetti (Economia), a rappresentare l’Italia ci sarebbe il solo ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

I temi

Dalla guerra in Ucraina, con le sue conseguenze economiche globali e le implicazioni per la sicurezza energetica, all’impennata dell’inflazione, che espone al rischio povertà decine di milioni di persone, soprattutto nei Paesi a basso reddito. Temi intrecciati alla sicurezza alimentare e alla sfida posta dal riscaldamento globale, che impone un ripensamento di stili di vita e produzione e la conversione verso fonti di energia non inquinanti. L’agenda di Davos è l’agenda della globalizzazione: problemi globali che spingono però Stati e opinioni pubbliche a complicate risposte nazionali, mentre i forum internazionali fanno sempre più fatica a trovare soluzioni condivisi per problemi planetari.

La carica dei miliardari

Sono in lista almeno 100 miliardari. La maggior parte di questi proviene dagli Stati Uniti, con Laurence Fink di BlackRock e Steve Schwarzman di Blackstone, ma non mancheranno indiani e sauditi. Da Wall Street arrivano l’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, David Solomon di Goldman Sachs e Jane Fraser di Citigroup, insieme alle controparti di Bank of America, Morgan Stanley, Ubs e Deutsche Bank.

L’Ucraina sotto i riflettori

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà anche quest’anno in collegamento video. È attesa anche una delegazione del Governo, insieme al sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. Per il secondo anno consecutivo, non ci saranno né delegati né oligarchi russi bloccati dalle sanzioni internazionali, dopo l’invasione dell’Ucraina.