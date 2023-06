Davvero l’interesse individuale e il senso morale sono in conflitto tra loro?

Il fondamento della giustizia, dunque, come abbiamo visto nelle settimane precedenti, è l'interesse personale di natura strategica e questo si fonda, a sua volta, sulla necessità di fissare degli stabili diritti di proprietà. “La proprietà di un uomo è un oggetto di relazione con lui – scrive Hume nel Trattato – questa relazione non è naturale, ma morale e basata sulla giustizia: è del tutto assurdo, quindi, immaginare che si possa avere un'idea della proprietà senza comprendere appieno la natura della giustizia, e senza mostrare la sua origine nell'artificio e nell'invenzione degli uomini. L'origine della giustizia spiega quella di proprietà; è lo stesso artificio che dà vita a entrambe”.

Perché la giustizia è una virtù?

Giustizia come virtù “artificiale”, dunque, pragmatica e necessaria. Ma come arriviamo ad assegnare all'idea e alle pratiche di giustizia la qualità di “virtù”? Questo è il secondo aspetto che Hume affronta nel Trattato. L'idea di fondo è che l'approvazione morale della giustizia derivi dall'utilità sociale della sua applicazione. «L'interesse egoistico è il motivo originario per il sorgere della giustizia: e invece una simpatia per l'interesse pubblico è l'origine dell'approvazione morale, che accompagna quella virtù». Mentre la giustizia sorge come conseguenza dell'interesse individuale illuminato, la sua natura virtuosa viene generata dalla sympathy verso i sentimenti degli altri.

L'argomento è complesso ed articolato. Al crescere delle dimensioni dei gruppi sociali che si allargano dai primi nuclei familiari ai clan alle tribù fino a diventare un popolo, afferma Hume, la scelta di darsi delle regole di convivenza e di rispettarle reciprocamente, originariamente un “motivo sufficientemente forte ed efficace per il formarsi della società”, diventa ora via via più instabile; questo interesse, infatti, “risulta più remoto”. Accade che, con il crescere della dimensione dei gruppi sociali, i rapporti personali si allentano e diventa più difficile rendersi conto delle conseguenze negative delle possibili violazioni delle regole di giustizia. Per questa ragione, continua Hume, “possiamo perdere di vista frequentemente l'interesse che abbiamo a mantenere l'ordine” e, di conseguenza possiamo essere indotti a “seguire un interesse minore ma più immediato”.

La tendenza dell’uomo a condividere

Ma c'è un'asimmetria interessante a questo riguardo. Mentre siamo soggetti all'indifferenza quando le ingiustizie riguardano gli altri, quando siamo noi a subire, direttamente o indirettamente, un danno dalle ingiustizie altrui queste non passano di certo inosservate. Come non passano inosservati neanche quei comportamenti ingiusti che riguardano altri, a cui noi assistiamo ma che non ci toccano personalmente in alcun modo. Anche questi, afferma Hume, ci risultano sgradevoli perché li riteniamo pregiudizievoli per la società. La ragione di questa partecipazione al dolore che l'ingiustizia provoca in altri risiede, come abbiamo detto, nella nostra capacità di sympathy: l'umana tendenza a condividere i sentimenti, le impressioni e le opinioni altrui. E poiché, continua Hume “Ogni cosa che nelle azioni umane provoca dolore viene, da un punto di vista generale, chiamata vizio, e qualsiasi cosa che produce soddisfazione viene allo stesso modo denominata virtù: questa è la ragione per cui il senso del bene e del male morale deriva dalla giustizia e dall'ingiustizia”.

La giustizia acquista la natura di virtù perché siamo capace di “simpatizzare” e di condividere con le vittime dell'ingiustizia il loro dolore. L'aggressività dell'autointeresse viene mitigata dalla natura “riflessiva” degli uomini, nella capacità di “riflettersi l'uno nell'altro”, di rimandarsi, cioè, a vicenda l'immagine che ognuno di noi proietta all'esterno. La sympathy ci mette in comunicazione e, contemporaneamente, ci pone alla mercé del giudizio altrui. E, infatti, continua Hume, sebbene il senso di giustizia derivi solo dalla contemplazione delle azioni altrui “tuttavia non manchiamo di estenderlo anche alle nostre stesse azioni”. Simpatizziamo con gli altri e simpatizziamo anche con i sentimenti che gli altri provano nei nostri confronti proprio in virtù della loro capacità di simpatizzare. Ancora la natura strategica della giustizia. Ma poi questi sentimenti vengono ulteriormente rafforzati dalla politica e dall'educazione che, attraverso la lode e il biasimo, rafforzano “la naturale spinta stima per la giustizia e l'avversione per l'ingiustizia”. Si aggiunge, poi, il nostro desiderio di mantenere una buona reputazione che dipende, secondo Hume, primariamente “dalla nostra condotta relativamente alla proprietà altrui”.