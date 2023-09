Dawson (Colliers): mercato in crisi, ma Roma ha potenzialità inespresse

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il volume degli investimenti in Italia nei primi sei mesi 2023 ha segnato una forte decrescita dovuta alla situazione macroeconomica, ai tassi di interesse che hanno avuto ripercussioni negative su tutto il real estate, nel residenziale rendendo precaria la sostenibilità di un mutuo, nel non residenziale rendendo meno redditizi alcuni investimenti rispetto ad altre asset class come il reddito fisso. Luke Dawson, a capo del capital market internazionale di Colliers traccia il quadro della situazione del settore.

«I volumi in Italia si sono assestati nel periodo a quota 2,1 miliardi di euro, -50% su un anno prima - racconta Dawson - . Un calo corposo se si guarda al trend degli ultimi cinque anni. Una discesa che ha interessato tutte le asset class immobiliari di investimento. Nel periodo considerato anche Milano e Roma non hanno registrato volumi elevati, raggiungendo rispettivamente 753 milioni e 291 milioni, comunque il 50% circa dei volumi totali».

Loading...

VOLUMI DI INVESTIMENTO PER PAESE Fonte: Colliers Loading...

Dawson sottolinea che il calo sia generalizzato: «nell’area Emea per il settore uffici si è registrata una perdita in volumi del 60% circa nei primi sei mesi del 2023». Si va dal calo del 67% degli investimenti in Germania al -61% in Uk e al -44% della Francia.

VOLUMI NELL’AREA EMEA Fonte: Colliers Loading...

Dawson, che è stato relatore al convegno “Investire in Roma” organizzato dal Sole24 Ore e Colliers che si è tenuto il 21 settembre nella capitale, inquadrando Roma nel contesto delle capitali europee ne valuta in maniera positiva le potenzialità, a partire dal turismo (oltre 15 milioni gli arrivi ogni anno in città), ma evidenzia che la sfida è avere una strategia e scegliere un proprio posizionamento per i prossimi 10-15 anni, sottolineando l’importanza di eventi come il Giubileo e l’Expo 2030, per cui Roma è favorita.

IL MERCATO DEGLI UFFICI IN EUROPA Fonte: Colliers Loading...

«Gli investitori sono interessati alla città e all’Italia in generale - dice -. C’è molta liquidità in giro e ci sono, soprattutto a Roma, grandissime opportunità, dall’ospitalità agli studentati».