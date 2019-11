Conto alla rovescia sui dazi Usa alle auto Ue: decisione imminente

Lo stato dell’arte

Il 17 maggio il presidente Trump ha emesso un ordine al Rappresentante americano al commercio Robert Lighthizer di negoziare un nuovo accordo commerciale con l'Ue e con il Giappone sull'import di auto e componentistica. L'ordine presidenziale prevede 180 giorni di negoziati, con una proroga fino, appunto, al 13 novembre per la decisione di Trump di imporre le tariffe alle auto e alla componentistica.

I capitoli aperti con l’Ue

Sono tanti i capitoli aperti con l’Ue per negoziare un nuovo accordo commerciale con l'Europa. Con gli Stati Uniti che in cambio di una non belligeranza sull'automotive, oltre agli investimenti dei car maker tedeschi, chiederanno aperture per i farmers americani, come hanno fatto con il Giappone, alla carne agli ormoni, i formaggi “copiati” dagli europei, come il Parmesan, i loro vini con i dazi. E l’Europa che cerca di difendere la qualità delle sue produzioni agroalimentari di qualità dall’invasione del cibo industriale americano.

I dazi Wto per Airbus e Boeing

La vicenda dei dazi Ue alle auto si intreccia poi con l'altra della Wto per gli aiuti di stato Airbus-Boeing. Dopo i recenti dazi decisi contro i vini francesi e i formaggi italiani, gli aerei e alcuni prodotti di lusso europei, nei prossimi mesi arriverà la decisione contro Boeing e l'Europa, con grande probabilità, potrà decidere a sua volta il suo round di dazi anti Usa. Resta ancora da capire poi la questione sulla tassazione delle big-tech: finora solo la Francia, in assenza di una decisione comunitaria, si è tutelata con una legge nazionale che impone alle grandi società tecnologiche che eludono la tassazione nel paese dove producono i ricavi, grazie alle sedi in paesi Ue con fisco agevolato, come Irlanda e Olanda.

