Dazi, Brexit, Iran e Hong Kong: i quattro rischi che minacciano la stabilità globale di Attilio Geroni

Non c’è mai un momento ideale per aprire una crisi di governo. Esiste invece il momento peggiore. Ed è quello scelto dall’Italia nell’agosto in cui i mercati somatizzano, con oscillazioni sempre più violente, la paura di una recessione globale, mentre si moltiplicano i focolai di tensione geopolitica, da Hong Kong al Medio Oriente all’Asia (India-Pakistan sul Kashmir) e alcuni emergenti, come l’Argentina, risucchiata nella spirale sempiterna tra debito e crollo della valuta.

Il rischio sistemico più importante che incombe sull’Europa, e non solo, è legato alla guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti. Finora l’Amministrazione Trump ha imposto dazi del 25% su 250 miliardi di prodotti cinesi; altri 300 miliardi, con tariffe del 10%, saranno colpiti dal 1° settembre, anche se nei giorni scorsi la Casa Bianca ha differito l’entrata in vigore per alcune categorie di beni al 15 dicembre con l’obiettivo di non penalizzare gli acquisti dei consumatori americani. A pensarci bene, un’implicita ammissione di quanto la guerriglia dei dazi, in economie sempre più interdipendenti, sia un’arma a doppio taglio che ferisce entrambi gli avversari.

I dazi e la recessione globale

E ferisce ancor di più - sempre per questa interdipendenza che nei sistemi industriali avanzati si estende alla piena integrazione della catena globale del valore - Paesi terzi o macro aree con forte vocazione all’export come l’Unione europea, il Canada e il Messico. Si spiega così in buona parte la contrazione del Pil tedesco nel secondo trimestre, che lascia presagire una recessione nella più importante economia dell’eurozona e un prevedibile trascinamento al ribasso sul resto della Ue.