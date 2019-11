Dazi, Cina d’accordo con Usa per riduzione graduale Dopo mesi di tensione, e dopo che due giorni fa gli Stati Uniti hanno annunciato il primo gesto di distensione, Pechino è pronta al dialogo con l’amministrazione Trump che ha innescato la guerra commerciale

Un agricoltore dell’Iowa e il suo campo di mais, produzione colpita dai cambiamenti climatici e dalla guerra commerciale con la Cina

Nelle scorse due settimane Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per la riduzione “graduale” dei dazi che erano stati posti reciprocamente per penalizzare le importazioni di prodotti nella guerra commerciale di questi ultimi mesi. Lo ha detto all'agenzia Bloomberg Gao Feng, portavoce del ministro del commercio di Pechino.

Cina e Stati Uniti devono cancellare dazi che hanno imposto l’uno all’altro simultaneamente per arrivare alla cosiddetta «fase uno» dell’accordo commericiale, dice Gao Feng, cioè è come dire che ripartono da zero come se questi lunghi mesi di tensione non fossero mai esistiti. La cancellazione dei dazi è condizione fondamentale, ha detto il portavoce, per qualsiasi accordo.

È di due giorni fa, la notizia della distensione da parte degli Stati Uniti disposti a ritirare alcuni dazi decisi contro la Cina. Dazi per un valore di 112 miliardi di dollari in vigore dal 1° settembre che riguardano una lunga serie di prodotti esportati da Pechino, tra cui figurano abbigliamento, elettrodomestici, e monitor a schermo piatto.