Dazi, dirigismo e populismi:  perché l’inflazione ritornerà

Quanto durerà ancora questo periodo di bassa inflazione? Difficile dirlo, ma di certo si può affermare che alcuni dei fattori che hanno favorito la deflazione si stanno esaurendo. Le politiche monetarie sono ormai espansive da molto tempo. Esse richiedono un periodo relativamente lungo per produrre effetti e questo periodo sembra ormai arrivare a conclusione. L’innovazione tecnologica continua a svilupparsi, ma forse con un ritmo inferiore a quello degli anni passati, tanto che non si vedono effetti sulla produttività che rappresenta un fattore di contenimento dell’inflazione. Soprattutto il ciclo delle liberalizzazioni sembra arrivato a un termine. La politica dei dazi inaugurata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scoperchiato il vaso di Pandora e fatto uscire tutti gli istinti nazionalisti sopiti negli anni della globalizzazione.

L’impatto delle politiche

Imporre dazi sulle importazioni, favorire il rientro in patria di attività produttive, condurre politiche dirigistiche per favorire i campioni nazionali sono tutti fattori che, alla lunga, producono inefficienza e generano spinte inflazionistiche. Tanto più che i nazionalismi si nutrono spesso di populismo che induce a politiche di stampo peronista con forme diffuse di assistenzialismo e di sostegno a richieste corporative e sindacali. Con il che si sta riproducendo il clima propizio al ritorno dell’inflazione. Un ritorno che potrebbe non essere quello auspicato dalle banche centrali (un moderato 2% annuo) e che potrebbe riprecipitarci in un nuovo lungo ciclo di inflazione, malgrado oggi si pensi che essa sia stata del tutto debellata.

Come già detto, alla lunga le politiche adottate finiscono per avere successo. Nel periodo della stagflazione si sono escogitate mille misure per battere l’inflazione. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Negli ultimi 20 anni stiamo producendo mille politiche per far tornare l’inflazione. Alla fine ce la faremo.