Dazi e allarme sull’economia spingono il rame ai minimi da due anni

La prospettiva di una diffusione di massa dell’auto elettrica – e più in generale il fenomeno dell’elettrificazione – dovrebbe offrire sostegno anche al rame, quanto meno nel lungo periodo: per Wood Mackenzie potrebbe crearsi un deficit di 4 milioni di tonnellate nel 2028 purché (ed è una precisazione cruciale) questa soluzione di mobilità sia sostenuta da capitali pubblici e privati.

Jeffries stima che mancherà un milione di tonnellate di rame nel 2024: agli attuali livelli di prezzo non c’è stimolo ad investire in nuove miniere e allo stato attuale la produzione non è avviata a crescere abbastanza da soddisfare i consumi, «a meno che non ci sia una recessione globale» aggiunge la banca.

Il rischio recessione, comunque sia, non è più così remoto. E la Cina – che consuma oltre la metà dei metalli prodotti nel mondo – sta rallentando: la sua produzione industriale a luglio è cresciuta solo del 4,8% annuo, il tasso più ridotto dal 2002. La sua domanda di rame dipenderà dal ritmo degli investimenti in infrastrutture, potenzialmente sorretto da maggiori stimoli da parte del Governo.

Secondo Citigroup tuttavia sono altri i fattori che stanno frenando la discesa del rame e che hanno evitato (per ora) un crollo sotto 5mila dollari simile a quello del 2015-2016. I consumi cinesi e gli indicatori economici globali sono deboli come allora, osserva la banca. E gli speculatori al Lme e al Comex sono altrettanto ribassisti. Ma le estrazioni minerarie non stanno più crescendo ai ritmi di 3-4 anni fa e il costo marginale di produzione del rame – che fa da argine ai ribassi di prezzo – oggi è più alto: intorno a 6mila $/tonnellata stima Citi, contro i 5.350 $ del 2016. Inoltre sulle borse cinesi – a differenza che a Londra e a New York – la speculazione ribassista non è (ancora) ai livelli stratosferici di allora.