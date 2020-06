Dazi, Italia di nuovo nel mirino Usa per la digital tax L’Ustr ha avviato una nuova indagine contro Italia, Austria, India, Indonesia e Turchia per le tasse digitali unilaterali contro le big tech di Riccardo Barlaam

Donald Trump con la moglie Melania (Epa)

L’Ustr ha avviato una nuova indagine contro Italia, Austria, India, Indonesia e Turchia per le tasse digitali unilaterali contro le big tech

4' di lettura

L'Ufficio del rappresentante al commercio americano Robert Lighthizer (Ustr) ha annunciato la apertura di una nuova indagine sulle tasse ai servizi digitali adottate dai partner commerciali degli Stati Uniti. L'inchiesta è volta a determinare se le varie digital tax contro i giganti hi-tech hanno determinato una discriminazione che penalizza gli scambi commerciali americani.

Sono finite nel mirino dell'amministrazione Usa le digital tax decise da Austria, Italia, India, Indonesia e Turchia, attraverso la Sezione 301 del Trade Act del 1974, legislazione che autorizza il presidente degli Stati Uniti a intraprendere in via unilaterale misure per ottenere la rimozione di qualsiasi atto, politica o pratica di un governo straniero che viola un accordo commerciale internazionale e che grava o limita il commercio americano. Si sta valutando anche se agire contro le tasse digitali di Brasile, Repubblica Ceca, Unione europea, Spagna e Regno Unito.

Se verrà stabilita la discriminazione gli Stati Uniti potranno decidere nuove tariffe commerciali contro i paesi partner.



Nel documento l'Ustr spiega che l'inchiesta cercherà di capire se le digital tax adottate dai vari paesi sono in linea con le normative fiscali internazionali o se hanno «lo scopo di penalizzare in particolare le società tecnologiche per i loro successi commerciali».

«Il presidente Trump – spiega in una nota il Rappresentante al commercio Robert Lighthizer – è preoccupato dal fatto che molti nostri partner commerciali abbiano adottato dei meccanismi fiscali pensati per penalizzare ingiustamente le nostre società. Siamo pronti a prendere tutte le azioni necessarie per difendere le nostre aziende e i nostri lavoratori da tali discriminazioni».

La scorsa settimana il presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo contro le piattaforme social che ha diviso i grandi colossi hi-tech. Il presidente americano venerdì scorso ha avuto una telefonata con Mark Zuckerberg, il ceo del gruppo Facebook, con il quale ha un filo diretto, finito in queste ore nella bufera per la sua posizione sul provvedimento della Casa Bianca. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Zuckerberg ma la telefonata è avvenuta poche ore prima dalla decisione dell'Ustr che, con gli Usa in piena pandemia, ha deciso di avviare una nuova indagine contro le digital tax.

Le tasse digitali sono state adottate da diversi paesi in tutto il mondo nel tentativo di recuperare parte della tassazione dei grandi colossi tecnologici che hanno milioni di utenti ma pagano poche imposte rispetto al reddito che producono nei rispettivi paesi, soprattutto grazie agli introiti pubblicitari delle campagne sui social ma non solo.