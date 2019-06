Dazi, il negoziato Ue-Mercosur sul commercio taglia il traguardo

La difficile trattativa è iniziata nel 2000 è ha vissuto fasi di accelerazione e improvvise frenate, con ben 39 round negoziali. I due blocchi hanno intensificato gli sforzi per raggiungere una conclusione dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Per Bruxelles si tratta di un altro tassello nella ricerca di sponde alternative agli Stati Uniti, insieme all’intesa con il Canada e quelle con Giappone, Messico e Vietnam. Dal 2014, ha ricordato Malmström, la Ue stretto accordi con 15 Paesi, che diventeranno 19 con i quattro del Mercosur.

In conferenza stampa, il commissario all’Agricoltura, Phil Hogan, ha ricordato che con l’intesa 357 indicazioni geografiche alimentari (come il prosciutto di Parma) saranno protette dal rischio di imitazione e contraffazione nei quattro Paesi del Mercosur.

Tra gli ostacoli più significativi all’intesa, c’era da parte europea - e soprattutto francese - il timore di spalancare le porte a una impennata di importazioni di carne bovina. E da parte degli Stati del Mercosur c’erano le resistenze ad aprire settori industriali strategici, come l’auto. Su questi scogli si sono arenate più volte le trattative, anche quando sembravano a un passo dal traguardo. Ostacoli che possono ancora complicare l’approvazione definitiva dell’accordo con l’ok degli Stati Ue e dell’Europarlamento. Da superare, c’è anche l’opposizione dei gruppi ambientalisti, che temono una intensificazione della deforestazione del Sud America e che nella nuova Assemblea legislativa Ue hanno conquistato più forza dopo le recenti elezioni.

«La chiusura dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Paesi del Mercosur è una bellissima notizia per molte ragioni», afferma, in una nota, Lisa Ferrarini vice presidente di Confindustria per l’Europa. Di segno opposto la reazione di Coldiretti che parla di «intesa intempestiva» e di «allarme sicurezza a tavola».