Dazi, la nuova minaccia di Trump mette a rischio l'export in Usa del cibo italiano

Con il 25% di dazi, le aziende stringono la cinghia, azzerano i margini e puntano a mantenere inalterate le quote di mercato. Con la minaccia di Trump di innalzare al 100% i dazi su quegli stessi prodotti del Made in Italy agroalimentare – se l’Italia deciderà di approvare, con la Legge di bilancio in discussione anche la Digital tax (cioè il tentativo di far pagare ai colossi del web un po’ più tasse in Italia) – rischia di far deragliare fuori mercato mezzo miliardo del nostro export food and beverage.

Perchè se l’Ufficio commerciale della Casa Bianca – lo Ustr – ha proposto dazi fino al 100% contro 2,4 miliardi di dollari di importazioni da Parigi, ha minacciato future rappresaglie analoghe anche contro quei Paesi europei che intendano dotarsi di simili imposte sui servizi digitali, mettendo nel mirino anche l’Italia, l’Austria e la Turchia.

I prodotti più colpiti

I dazi Usa del 25% già introdotti il 18 ottobre come generica ritorsione sui prodotti europei per presunti aiuti illeciti dati all’aerospazio già oggi penalizzano – come mostrano i dati di Federalimentare – per il 54%, il lattiero-caseario, per il 36% i liquori (ma non i vini) e per quasi il 10% salumi e insaccati. Prodotti come Parmigiano reggiano, Grana padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salumi, crostacei, molluschi, agrumi, succhi e liquori, già in difficoltà, con l’aumento al 100% sarebbero completamente fuori mercato negli Stati Uniti. E a trarne vantaggio sarebbero i 192 milioni di chili di parmesan del Wisconsin o i 181 milioni di chili di provolone californiano.

«Il dazio al 100% per il Parmigiano reggiano e per il Grana padano ad esempio – ha sottolineato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti – farebbe aumentare il prezzo al dettaglio a quasi 70 dollari al chilo, un valore superiore anche di 3-4 volte rispetto al parmesan di produzione Usa che viene posto ingannevolmente sullo stesso scaffale dell’originale Made in Italy».

Una prospettiva che rischia di mettere definitivamente in crisi una “luna di miele” tra il cibo italiano e il consumatore Usa che va avanti da anni. «Solo nei primi otto mesi dell’anno – ha spiegato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare – l’export italiano è cresciuto complessivamente del 15% negli Usa. Quello dei soli formaggi, di oltre il 25% rispetto allo stesso periodo del 2018». Molto di più rispetto alla crescita europea (+4,6%). E se l’Ue rappresenta il 77% di tutto l’import di formaggi sul territorio americano, l'Italia da sola detiene un market share del 23 per cento. Ad agosto-settembre, prima che il dazio Usa entrasse in vigore, c’è stata un’ondata di acquisti-scorte. I rallentamenti si vedranno tra qualche mese.