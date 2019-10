Dazi, ottimismo per un mini-accordo tra Stati Uniti e Cina Il presidente Trump a sorpresa ha ricevuto prima dell'inizio della due giorni di negoziati il capo delegazione cinese Liu He. I mercati hanno reagito positivamente alle speranze per una intesa tra le due prime potenze economiche dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina costerà all'economia globale 700 miliardi di dollari, in termini di calo di crescita fino al 2020 secondo l’Fmi. I mercati sperano nei progressi dei negoziati ad alto livello tra Usa e Cina ripresi a Washington – il round numero 13 – tra le due delegazioni guidate dal vice premier cinese Liu He e dal rappresentante al commercio Robert Lighthizer. Se l’esito sarà positivo i negoziati si concluderanno venerdì sera con la benedizione del presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Il dialogo tra le due delegazioni era stato interrotto a maggio, dopo che gli americani hanno accusato i cinesi di aver fatto un passo indietro rispetto agli impegni già presi, mentre i cinesi lamentavano le richieste eccessive avanzate dall'amministrazione Usa.

Il round numero 13 dei negoziati dopo quindici mesi di ostilità tra le prime due potenze mondiali si è aperto, alla vigilia, con la mano tesa della Cina a raggiungere un mini-accordo con gli Stati Uniti. Una pace circoscritta a condizione però che Trump martedì 15 ottobre non aumenti, come minacciato, dal 25 al 30% i dazi su 250 miliardi di dollari di export cinese. E il 15 dicembre non faccia scattare i dazi del 15% già previsti su 160 miliardi di dollari di prodotti di largo consumo: smartphone, pc, tablet, videogiochi e altri dispositivi. In cambio Pechino offre agli americani maggiori acquisti di prodotti agricoli: 10 milioni di tonnellate di semi di soia in più per un valore aggiuntivo di circa 10 miliardi di dollari.

La risposta di Trump è stata al solito da venditore che punta ad alzare il prezzo: nessun accordo se non accettano le nostre condizioni. Risultato: nella notte il South Morning China ha scritto che la delegazione cinese era pronta a fare le valige dopo il primo giorno di negoziati, senza giungere alla fine del round negoziale. I mercati asiatici prima e poi i future di Wall Street fiutando il vento hanno girato in negativo. Ragione per cui in mattinata prima dell’inizio del round negoziale – non previsto dal programma ufficiale – Trump ha deciso di accogliere e salutare Liu He alla Casa Bianca. Un atteggiamento di disponibilità apprezzato dalle Borse che hanno intonato la giornata in positivo. Tutti gli occhi degli analisti, ma anche delle cancellerie sono puntati su quello che succederà o non succederà in queste ore nei saloni del Ustr dove si svolgono i negoziati. Un mini-accordo commerciale farebbe comodo sia alla Cina che agli Stati Uniti alle prese con un rallentamento dell'economia. Trump insiste per “un big deal”, vuole che l'accordo omprenda anche concessioni sul controverso capitolo della proprietà intellettuale.

Il presidente, secondo quanto scrive il Nyt, avrebbe dato autorizzato i funzionari del Dipartimento al Commercio che Huawei in un incontro la scorsa settimana a studiare la possibilità di riaprire a Huwaei, affinché possa riprendere a vendere “prodotti non sensibili” negli Usa, derubricando la blacklist che da maggio vieta alle aziende americane di fare business con il gigante delle tlc cinesi e una dozzina di società collegate.

I cinesi a loro volta, riporta Bloomberg, oltre ai maggiori acquisti di soia, in cambio sarebbero disposti a concedere aperture su un patto valutario con gli Stati Uniti per evitare le manipolazioni di cambio yuan/dollaro di cui sono accusati i cinesi.