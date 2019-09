Dazi, perché un «cessate il fuoco» conviene a Usa e Cina

3' di lettura

NEW YORK - I negoziati tra Stati Uniti e Cina riprenderanno ai primi di ottobre. Il Rappresentante al Commercio Robert Lighthizer con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin giovedì 5 settembre hanno avuto la prima telefonata con i negoziatori cinesi dal 13 agosto, a partire dal vice premier Liu He. Presenti ai colloqui da parte cinese anche il ministro al Commercio Zhong San, il governatore della banca centrale Yi Gang e Ning Jizhe, vice responsabile della Commissione nazionale per le Riforme e lo sviluppo.

Tredicesimo round a Washington

Le due parti si sono accordate per riprendere a Washington i negoziati ai primi di ottobre – si tratta del 13esimo round negoziale – dopo lo stop di fine luglio nel tentativo di comporre un difficile accordo per porre fine o stemperare le tensioni della guerra commerciale tra le due superpotenze.

Crescita globale in calo

La trade war pesa come un macigno sulle prospettive di crescita economica di Cina e Stati Uniti e anche sull’economia globale. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire in una intervista a La Croix ha detto che la guerra commerciale è la più grande minaccia alla crescita globale. «I dazi decisi dagli Stati Uniti sulle merci cinesi e i controdazi decisi dalla Cina avranno un impatto di mezzo punto percentuale sulla crescita mondiale nel 2020. È un dato importante, anche alla luce della debole crescita dell’euro zona», ha detto Le Maire.

La Pax che conviene

Una pace commerciale o un cessate il fuoco è per diversi motivi sia nell’interesse di Washington che di Pechino. Trump potrebbe essere spinto a trovare un accordo con la Cina per sostenere l’economia americana eliminando l’elevata volatilità legata all’incertezza attuale, causata dalle tensioni crescenti tra i due paesi. Una schiarita quasi obbligata per evitare la frenata degli Usa, con i segnali di rallentamento che arrivano da più parti: l’indice dell’Institute for Supply Management (Ism) diffuso oggi che misura gli ordini dei direttori acquisti delle aziende Usa, mostra una contrazione in agosto per la prima volta dal 2016. I consumi americani si preparano a una frenata a fine anno con la nuova ondata di dazi appena partita.

La posta della rielezione di Trump

Una schiarita tra Cina e Usa da parte di Trump, secondo molti osservatori, è anche una mossa per favorire, dall’altro lato, la sua rielezione data quasi per certa se l’economia invece dovesse continuare a marciare con un andamento positivo, come è stato finora. Trump ha già fatto sapere in ogni caso che se verrà rieletto la Cina si ritroverà ad affrontare una posizione negoziale più dura da parte americana.